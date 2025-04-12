（影）金鍾國醫美動臉「五官升級」 成果照韓網笑翻：眼睛變大了！

金鍾國經常透過YouTube頻道分享生活。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國48歲人氣歌手金鍾國，憑藉綜藝節目《Running Man》成為家喻戶曉的明星，熱愛健身的他，同時也在經營YouTube頻道傳授運動秘訣，日前卻突然在影片中嘗試醫美療程，驚人成果掀起討論。

金鍾國首次體驗醫美。（翻攝自YT）

金鍾國一向透過健身維持良好體態，鮮少接觸醫美的他在影片中透露，這是他人生首次嘗試做音波拉提。由於隨著年齡增長，他開始覺得該注重美容和保養，因此找了正在當整形外科醫師的親哥哥諮詢，過程中自信表示「我的臉應該沒有太下垂吧？」，沒想到卻被哥哥無情打臉，「那是你自己的想法」。

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金鍾國做完醫美後的成果驚人。（翻攝自YT）

隨後金鍾國敷完麻藥正式進入雷射療程，並公開最終成果。療程後的他臉部明顯向上拉提，照著鏡子的他也不斷驚呼，「眼睛好像真的變大了，好像有人一直在拉我的臉的感覺，我的雙眼皮本來下垂已經成形，現在好像找到自己的位置了」，對於效果感到十分滿意。影片曝光後，網友也紛紛留言，「哇～透過雷射重生」、「和哥哥的互動太好笑了」、「眼睛真的變大了！這是什麼魔法」。

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