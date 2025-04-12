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娛樂 最新消息

大型尷尬現場！鳳小岳前後任女友同框 2女大氣發聲

〔記者李紹綾／台北報導〕鳳小岳在影集《歡迎光臨 二代咖啡》面臨現任女友隋棠與前女友「Janet」謝怡芬同框的大型尷尬場面。戲外的三人相處氣氛相當融洽，Janet分享：「我跟小岳、隋棠都滿熟的，拍攝時還意外得知原來老公George在台灣拍的第一支廣告就是和小岳合作的。」隋棠回憶道：「還記得當時Janet殺青後即將移居去美國，現在她的兒子都已經在拍攝電影了，真的時光飛逝，很為她開心。」

Janet謝怡芬（左）在《歡迎光臨 二代咖啡》與鳳小岳（右）因為一杯「維也納咖啡」而展開浪漫初戀。（甲普國際媒體提供）Janet謝怡芬（左）在《歡迎光臨 二代咖啡》與鳳小岳（右）因為一杯「維也納咖啡」而展開浪漫初戀。（甲普國際媒體提供）

Janet劇中與鳳小岳因為一杯「維也納咖啡」而展開浪漫初戀，現實中她的老公George每天都會準備兩杯親手拉花的拿鐵放在她面前，「他每次都讓我先挑喜歡的那杯，剩下的才留給自己，到現在我們去外面喝咖啡，我還是會覺得George泡得最好喝。」

Janet謝怡芬在《歡迎光臨 二代咖啡》飾演鳳小岳的前女友。（甲普國際媒體提供）Janet謝怡芬在《歡迎光臨 二代咖啡》飾演鳳小岳的前女友。（甲普國際媒體提供）

隋棠劇中面臨前夫的糾纏，她解析角色心境，「金老師的掙扎不是選擇誰，而是她要不要拿出自己的身家來幫忙前夫，我認為她是一個重感情、重義氣，又很喜歡幫助別人的女性，所以才會有這樣的掙扎。」

《歡迎光臨 二代咖啡》卡司集結鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如、李淳、夏于喬、蔡昌憲、安心亞、曾莞婷、方文琳、林暉閔、江宏傑、謝瓊煖、單承矩、楊千霈、田中千繪、韓宜邦、那維勳、許乃涵、高英軒、夏和熙、藍鈞天、邵奕玫、劉書宏、簡嫚書、草爺、雲中岳、王彩樺、民雄、林葦妮-木木、李銘忠、Janet謝怡芬、周厚安，以及台灣首位世界咖啡大師冠軍吳則霖等人。

隋棠在《歡迎光臨 二代咖啡》面臨前夫的糾纏。（甲普國際媒體提供）隋棠在《歡迎光臨 二代咖啡》面臨前夫的糾纏。（甲普國際媒體提供）

隋棠認為在《歡迎光臨 二代咖啡》的角色「金老師」是一個重感情、重義氣，又喜歡幫助別人的女性。（甲普國際媒體提供）隋棠認為在《歡迎光臨 二代咖啡》的角色「金老師」是一個重感情、重義氣，又喜歡幫助別人的女性。（甲普國際媒體提供）

劇情描述二代咖啡店老闆卜碩（鳳小岳飾），每天為上門的客人精心烹煮一杯杯充滿救贖的咖啡。從形色匆忙的上班族、勤儉持家的家庭主婦，到刺探生意的同行業者等，日復一日。他的咖啡資歷早已在業界寫下一頁傳奇，江湖傳聞他從不受訪也不收徒弟，卻在遇上對成為咖啡師充滿憧憬的江克平（林哲熹飾）後悄然改變。一路在咖啡世界中跌跌撞撞的江克平，要如何在卜碩的帶領下做出屬於自己的咖啡？

《歡迎光臨 二代咖啡》每週日晚間8點東森戲劇台首播，當晚10點台灣大哥大MyVideo、中華電信MOD、Hami Video、緯來綜合台YouTube同步上架，當晚11點LINE TV上架；每週五晚間8點緯來綜合台播出。全劇共13集，各平台每週播出更新2集。

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