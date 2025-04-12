李珠珢「台韓都想要」惹議 網批：請學習李多慧「懂知足」

同樣身為高人氣啦啦隊韓援，李珠珢（左）和李多慧（右）經常被拿來比較。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「AI女神」李珠珢日前剛開始在富邦啦啦隊的應援活動，不料才沒過多久，韓國職棒「LG TWINS」近日也宣布李珠珢加入應援的行列，台韓兩地的市場都不願放棄，讓大批網友怒罵：「太貪心！」並對她感到失望，以為李珠珢來台後會專心在台灣活動，沒料到竟想台韓兼顧。

然而，前身同為韓國職棒「起亞虎」啦啦隊的李多慧，相較之下以為台職效力為主，因台韓兩地都具超高人氣，所以經常被拿來和李珠珢做比較。如今，李珠珢再加盟韓職一事引起爭議，遭許多台灣球迷怒批：「人是沒有辦法同時兼顧好兩邊的，想讓大家都信服，那必須得犧牲掉一些事情」、「像李多慧就很知足啊！既然選擇來台發展，她就真的很用心並專心地了解台灣」、「請多學習李多慧吧！懂知足才能成大事」。

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李多慧與李珠珢皆為擁有超高人氣的韓援，免不了被拿來比較，同樣具備精緻臉蛋、魔鬼身材，在忠實球迷心裡，兩人未來的表現都指日可待，但在某些網友眼中的用心程度卻大相逕庭，引起外界討論。

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