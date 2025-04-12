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李珠珢「台韓都想要」惹議 網批：請學習李多慧「懂知足」

同樣身為高人氣啦啦隊韓援，李珠珢（左）和李多慧（右）經常被拿來比較。（翻攝自IG）同樣身為高人氣啦啦隊韓援，李珠珢（左）和李多慧（右）經常被拿來比較。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「AI女神」李珠珢日前剛開始在富邦啦啦隊的應援活動，不料才沒過多久，韓國職棒「LG TWINS」近日也宣布李珠珢加入應援的行列，台韓兩地的市場都不願放棄，讓大批網友怒罵：「太貪心！」並對她感到失望，以為李珠珢來台後會專心在台灣活動，沒料到竟想台韓兼顧。

然而，前身同為韓國職棒「起亞虎」啦啦隊的李多慧，相較之下以為台職效力為主，因台韓兩地都具超高人氣，所以經常被拿來和李珠珢做比較。如今，李珠珢再加盟韓職一事引起爭議，遭許多台灣球迷怒批：「人是沒有辦法同時兼顧好兩邊的，想讓大家都信服，那必須得犧牲掉一些事情」、「像李多慧就很知足啊！既然選擇來台發展，她就真的很用心並專心地了解台灣」、「請多學習李多慧吧！懂知足才能成大事」。

李多慧與李珠珢皆為擁有超高人氣的韓援，免不了被拿來比較，同樣具備精緻臉蛋、魔鬼身材，在忠實球迷心裡，兩人未來的表現都指日可待但在某些網友眼中的用心程度卻大相逕庭，引起外界討論

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