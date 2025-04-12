Andy曝搬回雲林老家 媽媽一句話全網噴淚

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅YouTuber「Andy老師」今年初親曝與前女友家寧因「眾量級CROWD」頻道分酬相關問題鬧上法院，如今退租台北小套房，決定離開傷心地，搬回雲林老家。昨天（11日），Andy釋出新影片，聯合爸媽一起把老家房間改造成台北租屋處樣貌，畫面溫暖動人，Andy媽一句：「再拿一樣的壁紙回來貼，我可以再多看你一次」，引發大批網友落淚。

Andy改造雲林老家。（翻攝自YT）

Andy昨日釋出新影片，與自己的爸媽合作改造老家房間，神還原台北4坪租屋處，他也對爸媽坦言：「以前我住的那個家是我自己一個人，但現在這個家是由我們一起努力打造出來的空間，所以我覺得很溫馨，意義也不太一樣」。可以看出Andy與家人的關係要好，互動非常溫馨，不免有些鬥嘴的畫面，令網友直喊：「太溫暖！」

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Andy家人共同幫忙。（翻攝自YT）

拍攝到媽媽的房間時，與Andy剛改造完的房間相比之下，顯得格外冷清，他也承諾之後會幫媽媽的房間大改造。影片一出立即引發網友留言：「這影片有洋蔥」、「媽媽說這樣再貼一次是不是就能常回來，差點噴淚」、「媽媽就是一位純樸善良的人，讓媽媽多出鏡」、「我只注意到媽媽的房間這麼簡陋，真的是把最好的都留給自己的小孩」、「請你一定樣改造媽媽的房間」。

Andy媽感人喊話。（翻攝自YT）

影片尾聲，Andy也真情向家人告白：「我沒說出口的感謝，他們全都懂小時候是他們替我打造第一個房間，長大後是他們陪我一起還原那個小小的夢，謝謝你們。」他也宣布從此住在雲林，再也不回台北，但最後卻被媽媽戳破，「你不是今天要回台北」？互動十分搞笑。

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