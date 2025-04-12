王彩樺裙底被看光！陽帆突被呼巴掌「摔到鏡頭外」

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，邀請到實力派唱將袁小迪以及保庇天后王彩樺來到節目中。二人一出場合唱《傷心酒店》，改編輕快曲風讓人耳目一新。

陽帆踩在王彩樺的高跟鞋上，居然當場腳抽筋。（民視提供）

白冰冰提到，出道多年的袁小迪提攜很多歌手後輩，愛才惜才的他，廣結善緣。這次難得來到節目中，在大家的好奇慫恿下，被要求拿下墨鏡展現「真面目」，一拿下墨鏡卻被陽帆戴上，突歪樓問：「有沒有人要按摩？」

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袁小迪和王彩樺。（民視提供）

只見穿著迷你短裙的王彩樺脫下右腳恨天高跟鞋，單腳舉起腳要陽帆「腳底按摩」，嚇得他一直後退，沒想到王彩樺腳越抬越高伸向陽帆，陽帆嚇到不顧錄影大喊：「腳不要抬這麼個高，褲子都是黑色的啦」，火力全開的王彩樺居然呼了陽帆巴掌，搞笑回：「那是安全褲！」

被呼巴掌摔到鏡頭外滿眼暈的陽帆，回來舞台上，無厘頭脫鞋單腳踩在王彩樺的恨天高跟鞋上，這一踩居然腳抽筋直接坐在地上，王彩樺充當治療師一個箭步拉住陽帆腳板猛拉，陽帆一臉痛苦，失控場面讓全場爆笑。

陽帆踩在王彩樺的高跟鞋上，居然當場腳抽筋。（民視提供）

以為鬧劇結束，正式進入介紹歌曲，歌手明亮提到演唱《西北雨》，大家憶起鄭日清老師招牌舞蹈動作時，跳得最標準的蔡佳麟居然也腳抽筋，整個人跌坐沙發上，搞笑天后王彩樺衝上去拉腳板，失控場面讓全場笑瘋，保庇天后果然歡笑十足。

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