加盟滴妹「再睡5分鐘」慘遭砸 知名YTR無奈喊：才剛開幕

「彼得爸與蘇珊媽」日前宣布加盟「滴妹」的飲料店「再睡5分鐘」。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣百萬YTR「滴妹」的飲料店「再睡5分鐘」日前再添新加盟，同為知名YTR的夫妻檔「彼得爸與蘇珊媽」不只擁有41萬訂閱率，還準備好開始經營飲料店副業。

據了解，兩人的店面地點位於新北市三重區重新路一段附近，沒想到近日卻慘遭破壞。夫妻倆於4月9日發現飲料店的牆面被挖了一個大洞，因此調閱監視器畫面想了解事發經過，兩人確定並未在外結怨，卻不知道破壞從何而來，只能無奈以自嘲的方式發IG限時動態，「才剛開店就被砸，有人知道他們在做什麼實驗嗎？」

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「彼得爸與蘇珊媽」無奈發IG限時動態自嘲。（翻攝自IG）

經由警方初步受理後，發現監視器當中有一名黑衣男子，男子將原本平滑的牆面挖成一個大洞。警方努力釐清黑衣男子的身分，發現他疑似只是發酒瘋的民眾，與「彼得爸與蘇珊媽」互不相識，因此，夫妻倆決定向對方提告毀損罪，警方確認身分後會儘速將嫌疑人逮捕到案。

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