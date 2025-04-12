晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

加盟滴妹「再睡5分鐘」慘遭砸 知名YTR無奈喊：才剛開幕

「彼得爸與蘇珊媽」日前宣布加盟「滴妹」的飲料店「再睡5分鐘」。（翻攝自IG）「彼得爸與蘇珊媽」日前宣布加盟「滴妹」的飲料店「再睡5分鐘」。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣百萬YTR「滴妹」的飲料店「再睡5分鐘」日前再添新加盟，同為知名YTR的夫妻檔「彼得爸與蘇珊媽」不只擁有41萬訂閱率，還準備好開始經營飲料店副業。

據了解，兩人的店面地點位於新北市三重區重新路一段附近，沒想到近日卻慘遭破壞。夫妻倆於4月9日發現飲料店的牆面被挖了一個大洞，因此調閱監視器畫面想了解事發經過，兩人確定並未在外結怨，卻不知道破壞從何而來，只能無奈以自嘲的方式發IG限時動態，「才剛開店就被砸，有人知道他們在做什麼實驗嗎？」

「彼得爸與蘇珊媽」無奈發IG限時動態自嘲。（翻攝自IG）「彼得爸與蘇珊媽」無奈發IG限時動態自嘲。（翻攝自IG）

經由警方初步受理後，發現監視器當中有一名黑衣男子，男子將原本平滑的牆面挖成一個大洞。警方努力釐清黑衣男子的身分，發現他疑似只是發酒瘋的民眾，與「彼得爸與蘇珊媽」互不相識，因此，夫妻倆決定向對方提告毀損罪，警方確認身分後會儘速將嫌疑人逮捕到案。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中