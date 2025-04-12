宥勝大動作刪「復出影片」 網驚：粉專還有122萬人追蹤

〔記者蕭方綺／台北報導〕宥勝日前高調拍影片宣布要參與世界地球日的活動，被視為復出的第一步，妻子慈惠也力挺：「我始終相信，愛，能超越一切。」遭許多人抵制，支持他復出的「亞果遊艇」也緊急取消行程，今被發現宥勝把影片刪除之外，老婆慈惠力挺他的文章也消失不見，但宥勝粉專仍有122萬人追蹤，數量相當驚人，難怪會有廠商認為他「人氣不減」。

宥勝將重啟頻道的影片已被他刪除。（翻攝自臉書）

今細察宥勝粉專，他除了把週一晚上PO出的復出影片刪掉，也把大批跟小農的合照關懷文全都刪掉，一路到去年9月的道歉文；老婆慈惠則是撤掉所有照片，包括她力挺老公的文章「我始終相信，愛，能超越一切」。對於刪文，他前經紀人今表示「我們不對外回應了」。

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宥勝因猥褻女助理遭判刑8月，緩刑5年需繳國庫200萬，不料竟在本月7日拍影片宣布「重啟頻道、重新出發」，輿論炸鍋。昨天隋棠出席活動，重砲轟他荒謬：「你不是普通罪犯耶。」認為宥勝和慈惠「發言都非常不恰當」；大牙也嚴肅指出宥勝的行為是「二度傷害受害者」，對於宥勝老婆全力支持老公復出，大牙坦言，很難想像若她是被害者的家人會怎做，「但對於加害者的行為絕對是譴責，沒有什麼要容忍。」

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