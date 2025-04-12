川普暫緩關稅90天「正好是7/5大地震預言日」 唐綺陽開示了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國總統川普在一周內髮夾彎，推出對等關稅到宣布暫緩，讓全球股市如坐雲霄飛車。值得注意的是，星座專家唐綺陽10日指出，川普宣布暫緩「90天後」正好是7月5日，海王星逆行，先前也被預言會有大地震。



唐綺陽10日指出，川普宣布暫緩90天後正好是7月5日，海王星逆行。（資料照）

唐綺陽10日於臉書直播指出，海王星逆行的時間點為7月5日，恰巧是川普宣布對等關稅暫緩90天後的日子，不僅如此，有網友提到「當天是災難日」，唐綺陽則補充，日本漫畫家曾預言會有地震，並分析這象徵著「海的力量可能會稍微退卻」，可能會引發恐慌，讓人感覺像被浪潮吞沒，建議最好是保持保守態度，會有「救生圈」出現。

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日本漫畫家竜樹諒1999年出版漫畫《我所看見的未來》，曾精準預言2011年日本311大地震，書中還提到，今年7月5日將有大災難，「台灣、菲律賓、日本海面下發生巨大海底爆炸，日本1／3土地將消失，地面隆起來一塊陸地，把台灣、菲律賓和香港連在一起」，因此直播間掀起討論。

此外，唐綺陽透露，7月7日「天王星進入雙子」，雖然不喜歡做災難預言，但無法否定那時能量場的變化會很大。不過，她強調，「大家不要覺得是末日，真的沒有，我們出生以來到底經歷過幾次末日，沒有一次是末日，不要害怕」。

☆民俗說法僅供參考☆

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