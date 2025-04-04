全恩菲恐暫停來台計畫 感動致謝台灣球迷：不用擔心！

全恩菲來台發展恐暫停，傳台灣球團目前仍在觀望。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年多位韓籍啦啦隊女孩來台發展，像是「啦啦隊的天花板」李多慧、「AI女神」李珠珢等起亞虎成員，而一度被網傳也將來台發展的起亞虎人氣成員全恩菲卻不見身影，近日更是遭傳來台的發展計畫恐暫停，台灣球迷議論紛紛。

幾天前全恩菲在IG發文，「雖然我哭著笑著掙扎著，但我很開心」，讓粉絲相當擔心。根據了解，疑似是全恩菲先前太頻繁表露出負面情緒，並曾試圖輕生，導致台灣球團計畫喊卡，因考慮多方問題所以不敢簽約，目前仍在觀望階段。

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網傳全恩菲因頻繁發出負面情緒，導致台灣球團計畫喊卡。（翻攝自IG）

對此，全恩菲也特別在Threads發文表示，「雖我也想快點見到大家，但是沒能告訴大家想要的消息，很抱歉！雖然不是馬上，但是好像會有見面的機會。感謝大家的等待、喜愛和擔心，被臺灣人的溫暖感動了。」同時，她也透露自己目前正在學習中文，身體很健康，希望粉絲不用過於擔心。

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