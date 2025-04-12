何妤玟早勸王思佳「別再凸槌」 神預言網讚：先知

何妤玟（左）曾在節目中評論王思佳（右）。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星王思佳先前才捲入假包風波，近來又被爆出老公Joe根本不是富商，昨（11）她出面澄清，強調自己從未說過嫁入豪門，引起熱議。而她不久前上節目時，曾被前輩何妤玟提醒「別再凸槌」，畫面令不少網友讚嘆「何妤玟是先知」。

何妤玟（上）提醒王思佳（下）不要有「凸槌的事」。（翻攝自YT）

節目《小姐不熙娣》曾找來資深藝人互相評論「誰該退休」，在場最年輕的王思佳，被前輩何妤玟提醒，雖然年齡是她的優勢，能發展的面向很多，「她本身就是只要控制一下，不要有些凸槌的事情就好了，因為有時候一出錯，不管你什麼年紀都會突然引退」。

請繼續往下閱讀...

一番言論令王思佳聽了感到相當無辜，傻眼表示「被一個很容易爆的人講說我要控制自己，好像有點奇怪」，何妤玟接著解釋，「我比妳老幾歲，出錯的當然也多幾樣啊」，王思佳也明白何妤玟的建言，笑回「謝謝姐姐這個明燈啦」。沒想到節目播出不久後，王思佳再次爆出爭議，何妤玟意外的「神預言」，令不少網友讚嘆「先知」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法