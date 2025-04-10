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娛樂 歐美

「照顧美麗秀髮」 美國總統川普取消一事成壯舉

川普今簽署一項行政命令「取消對蓮蓬頭的水壓限制」。（法新社）川普今簽署一項行政命令「取消對蓮蓬頭的水壓限制」。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕這不是開玩笑！美國總統川普繼出關稅戰之後全球股市下滑，今（10）他終於鬆口宣布：全球關稅暫緩實施90天。除此之外，他還簽署了一項行政命令「取消對蓮蓬頭的水壓限制」，原因是川普希望照顧好他的秀髮。

根據中央社、法新社報導，川普長期以來都對美國浴室水壓不足感到十分惱火，他將此歸咎於聯邦節水法規，因此他鐵腕取消對蓮蓬頭水壓限制，白宮並發下豪語：「此舉讓美國淋浴再次偉大」。

川普取消蓮蓬頭水壓限制原因為「照顧好我美麗的秀髮」。（路透）川普取消蓮蓬頭水壓限制原因為「照顧好我美麗的秀髮」。（路透）

消息雖然看似荒謬，但川普不僅一次提到他對自己頭髮的重視。2020年，川普還曾在白宮外說：「我的頭髮…我的頭髮必須保持完美、完美無瑕。」，今日川普也在白宮橢圓形辦公室表示：「就我而言，我喜歡洗個舒服的澡，照顧好我美麗的秀髮」他還說「我得站在蓮蓬頭下15分鐘才會濕透，水是一滴滴流出來，太荒唐了」。

川普解除蓮蓬頭水壓限制後，白宮發下豪語：「此舉讓美國淋浴再次偉大」。（路透）川普解除蓮蓬頭水壓限制後，白宮發下豪語：「此舉讓美國淋浴再次偉大」。（路透）

原本美國能源部遵循蓮蓬頭流量不得超過每分鐘2.5加侖，川普對此大為不滿，認為這樣造成浴室水壓過小。白宮還祭出一個非常偉大的理由廢止此項環保取向行政命令，白宮表示「讓美國人擺脫害基本家庭用品變成官僚主義惡夢的過度監管」。事實上，川普自首次選上總統後，就積極解除針對蓮蓬頭、馬桶、洗碗機及其他家電用電器水壓標準限制。

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