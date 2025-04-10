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娛樂 最新消息

韓國電影「零提名」坎城影展！李敏鎬、孔曉振新片都出局

〔記者鍾志均／綜合報導〕第78屆坎城影展今（10）下午公布入圍片單，韓國電影罕見坐冷板凳，既沒有入圍主競賽的電影，連非競賽單元也不見蹤影，令韓片迷直呼有些可惜。

李敏鎬、安孝燮主演《全知讀者視角》未獲坎城青睞。（翻攝自Naver）李敏鎬、安孝燮主演《全知讀者視角》未獲坎城青睞。（翻攝自Naver）

韓媒報導，原本最有希望的導演延尚昊的新作《臉》，以及李敏鎬、安孝燮主演的《全知讀者視角》、孔曉振、朴素丹的《慶州紀行》都有報名，無奈均未獲入選資格。

主競賽方面，韓片更是連3年沒有入圍，上一次還是朴贊郁導演的《分手的決心》，最終拿下坎城最佳導演獎；至於朴贊郁執導、孫藝真主演的新片《無可奈何》，以及羅泓軫的《希望》皆因處於後期製作，沒能提報參展。

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此外，韓國電影擅長的類型電影，向來是「午夜展映」單元的寵兒，包括2022年《獵首密令》、2023年《寂噤計畫》、2024年《辣手警探2》皆有受邀，今年此紀錄中斷，亞洲由港片《風林火山》、日片《8號出口》入選。

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