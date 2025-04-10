男神金城武要現身了！傳說中的電影《風林火山》坎城影展登場

〔記者許世穎／綜合報導〕第78屆坎城影展於今（10）日公布片單，由《殭屍》導演麥浚龍執導、已於2017年拍攝完成的《風林火山》確定在影展「午夜展映」登場，該片集合亞洲男神金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓等重量級卡司，由於延宕多時，一度都要變成「都市傳說」，金城武也有望隨片出席影展首映！

金城武（左）和麥浚龍合作的《風林火山》將於坎城影展首映。（翻攝自YouTube）

主競賽片方面，包括魏斯安德森、李察林克雷特、《仲夏魘》導演亞瑞艾斯特等多位國際知名導演皆將角逐本屆金棕櫚獎，影展星光陣容備受矚目。

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魏斯新片《腓尼基計劃》集合班尼西歐戴托羅、凱特溫絲蕾女兒米亞薛爾波頓、思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）、湯姆漢克斯、班尼迪克康柏拜區一同演出，思嘉除了該片，首度擔任導演的《艾莉諾大帝》（Eleanor the Great，暫譯）也入選「一種注目」單元。

班尼西歐戴托羅（左）和凱特溫絲蕾女兒米亞薛爾波頓主演《腓尼基計劃》。（翻攝自IMDB）

第78屆坎城影展將於5月13日至24日舉行，先前已公布大滿貫影后茱麗葉畢諾許擔任評審團主席，還有巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯將帶著新片《不可能的任務：最終清算》進行非競賽展映，81歲資深影帝勞勃狄尼洛則獲頒象徵終身成就獎的「榮譽金棕櫚」。

【第78屆坎城影展主競賽片單】（片名多為暫譯）

•《情感價值》（Sentimental Value），導演：約阿希姆提爾（Joachim Trier）

•《朝聖之路》（Romeria），導演：卡拉西蒙（Carla Simón）

•《墜落之聲》（Sound of Falling），導演：瑪夏席林斯基（Mascha Schilinski）

•《共和之鷹》（The Eagles of the Republic），導演：塔瑞克薩利赫（Tarik Saleh）

•《主謀》（The Mastermind），導演：凱莉萊卡特（Kelly Reichardt）

•《137號檔案》（Dossier 137），導演：多明尼克摩爾（Dominik Moll）

•《秘密特工》（The Secret Agent），導演：克萊伯門多薩費侯（Kleber Mendonça Filho）

•《外出》（Fuori），導演：馬里奧馬托內（Mario Martone）

•《兩位檢察官》（Two Prosecutors），導演：謝爾蓋洛茲尼察（Sergei Loznitsa）

•《新浪潮》（Nouvelle Vague），導演：李察林克雷特（Richard Linklater）

•《絲拉特》（Sirat），導演：奧利佛拉克斯（Oliver Laxe）

•《最小的那一個》（La Petite Dernière），導演：哈芙西亞赫爾齊（Hafsia Herzi）

•《聲音的歷史》（The History of Sound），導演：奧利佛赫爾瑪努斯（Oliver Hermanus）

•《雷諾瓦》（Renoir），導演：早川千繪（Chie Hayakawa）

•《阿爾法》（Alpha），導演：茱莉亞迪古寧（Julia Ducournau）

•《年輕母親們》（Young Mothers），導演：達頓兄弟（尚-皮耶達頓與盧克達頓，Jean-Pierre & Luc Dardenne）

•《愛丁頓》（Eddington），導演：亞瑞阿斯特（Ari Aster）

•《腓尼基計劃》（The Phoenician Scheme），導演：魏斯安德森（Wes Anderson）

【開幕片】

•《留一天》（Leave One Day），導演：阿梅莉・波寧（Amélie Bonnin）

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