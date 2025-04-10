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（專訪）張鈞甯兒「幻想爸媽輪流死掉」哭慘 被問收情書「超正經回應」曝光

謝以樂（左）在《化外之醫》和張鈞甯的母子戲讓人看了很感動。（公視提供）謝以樂（左）在《化外之醫》和張鈞甯的母子戲讓人看了很感動。（公視提供）

〔記者蕭方綺／專訪〕9歲的童星謝以樂在影集《化外之醫》飾演張鈞甯的腦麻兒，母子感情戲扣人心弦，尤其是哭戲，他說哭就哭，情緒總能穿透靈動的眼神感染觀眾，他拍情緒重的戲也不太會NG，問他想到什麼才落淚？雙子座的他古靈精怪，提到6歲第一次試鏡，想著媽媽把他的小被被丟掉就難過地哭了，這次拍《化外》則是幻想「爸爸媽媽輪流死掉」，就哭得超慘。

謝以樂6歲開始演戲。（以樂媽媽提供）謝以樂6歲開始演戲。（以樂媽媽提供）

他從6歲開始演戲，第一部作品是即將上映的電影《刺心切骨》，接下來是導演魏德聖執導的電影《BIG》，《化外之醫》則是他7歲時拍的第一部影集。

謝以樂（左）和張鈞甯合作《化外之醫》，戲外感情很好。（以樂媽媽提供）謝以樂（左）和張鈞甯合作《化外之醫》，戲外感情很好。（以樂媽媽提供）

他在《化外》和張鈞甯、連炳發對戲最多，張鈞甯時常和他聊天、玩uno卡牌培養感情，還常問他喜歡什麼，沒想到他生日時驚喜收到「媽媽」給的禮物，樂不可支說：「鈞甯媽媽送我寶可夢的蛋糕，上面有超夢，還有綠色恐龍的樂高。」原來張鈞甯平時就在偷偷觀察他的喜好，送上他最愛的禮物，相當貼心。

謝以樂（右）和連炳發在《化外之醫》對手戲多，他也把連炳發當偶像。（以樂媽媽提供）謝以樂（右）和連炳發在《化外之醫》對手戲多，他也把連炳發當偶像。（以樂媽媽提供）

而謝以樂在越南影帝連炳發身上觀察到「不斷學習」，平常他們靠英文溝通，難不倒讀雙語小學的謝以樂，但他和連炳發一起搭車出外景時，連會指著窗外物品問他「這東西的中文怎麼念」，樂於學新事物，在他小小心靈種下一顆種子，他說：「我未來也想到其他國家發展，想效法阿發叔叔積極學習。」

製作人湯昇榮之前曾說此劇會幫黃大煒、連炳發和謝以樂報名金鐘戲劇節目類的新人獎，若真的入圍，將是謝以樂第一次接觸到金鐘獎，談及獎項，他眼底有光，直呼：「我很興奮，怕入圍或是得獎不知道要講什麼。」記者則告知他可以事前準備得獎感言，他才放下心來，看得出他很重視每一種不同體驗，都當作寶貴人生經驗。

謝以樂的眼睛很有電，也很能傳達情緒。（以樂媽媽提供）謝以樂的眼睛很有電，也很能傳達情緒。（以樂媽媽提供）

此外，他因拍戲偶爾要向學校請假，一回到學校，同學就會追問他「這次跟誰拍戲」，很好奇劇組的工作生態；他也沒有因為假日必須拍戲，不能和同學一樣出去玩而感到生氣，他說：「現在還是很享受拍戲，因為我在累積經驗。」

他媽媽曾問他有沒有收過情書，小學四年級的他這時倒像個老學究，一本正經回：「我是去學校學東西的，媽媽妳不要問這種問題。」讓大人好氣又好笑，但追問他喜歡的女生類型，他想了一下，認為張鈞甯很漂亮又親切。

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