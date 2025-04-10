晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網紅安哥捲家暴 女友弟預告直播：陪姊姊最後一夜

抖音網紅「安哥碎碎念」遭指控長期家暴導致女友死亡，他跑到城隍廟要神明主持公道。（翻攝自臉書）抖音網紅「安哥碎碎念」遭指控長期家暴導致女友死亡，他跑到城隍廟要神明主持公道。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕抖音網紅「安哥碎碎念」在網路經營愛妻深情人設，沒想到卻遭「安嫂」弟弟指控家暴導致姊姊過世。安嫂其實是安哥的女友，近日安嫂暴斃，家屬指控安哥涉嫌長期家暴，懷疑死因不單純，檢方解剖後發現安嫂臟器充血，確切死因要等待1個月後報告才會出爐。安嫂的弟弟「Allen哥的正能量」為替姊姊發聲，表示明（11）日安嫂將於嘉義朴子市立殯儀館舉行告別式，Allen預告今（10）晚開直播，邀請網友陪姊姊「最後一夜」。

抖音網紅「安哥碎碎念」（右）長期在網路經營深情愛妻人設。（翻攝自臉書）抖音網紅「安哥碎碎念」（右）長期在網路經營深情愛妻人設。（翻攝自臉書）

相關新聞：中配小微特愛台灣男 台商前男友讓她爽到翻

安嫂公祭時間訂於明日上午9時30分，「今天晚上，Allen哥會直播，跟大家一起陪姊姊最後一晚」，Allen表示「如果不便前來，想線上祭拜姊姊，都能來看姊姊，我們一起送姊姊一路好走。」對姊姊離去深感不捨的Allen，感嘆姊姊如此美麗、年輕卻離開人世，讓他非常悲痛。

「安嫂」胞弟Allen預告今晚將開直播。（翻攝自臉書）「安嫂」胞弟Allen預告今晚將開直播。（翻攝自臉書）

相關新聞：（影）網紅「安哥」遭控家暴 城隍廟拍片難洗白？

安嫂上月30日酒後一覺不醒，父親接到通知後立即趕往現場，卻看到安嫂「七孔流血」而亡。Allen更在網路上曝光多張驗傷單，指控安哥長期家暴導致姊姊冤死，痛罵安哥豬狗不如、不是人。安哥本人則到城隍廟拍片，並表示他和安嫂一路走來，一直無私為社會付出，安哥自認對社會影響力極大，更深情向安嫂喊話：「老婆妳離開了」。

抖音網紅安哥碎碎念表示妻子離去他深感痛苦。（翻攝自臉書）抖音網紅安哥碎碎念表示妻子離去他深感痛苦。（翻攝自臉書）

Allen先前也透露安哥趁著家屬不在的時候，偷溜進姊姊靈堂，更痛斥：他只是為了保住抖音流量並維持自己的愛妻人設，大罵安哥是垃圾、不要臉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中