網紅安哥捲家暴 女友弟預告直播：陪姊姊最後一夜

抖音網紅「安哥碎碎念」遭指控長期家暴導致女友死亡，他跑到城隍廟要神明主持公道。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕抖音網紅「安哥碎碎念」在網路經營愛妻深情人設，沒想到卻遭「安嫂」弟弟指控家暴導致姊姊過世。安嫂其實是安哥的女友，近日安嫂暴斃，家屬指控安哥涉嫌長期家暴，懷疑死因不單純，檢方解剖後發現安嫂臟器充血，確切死因要等待1個月後報告才會出爐。安嫂的弟弟「Allen哥的正能量」為替姊姊發聲，表示明（11）日安嫂將於嘉義朴子市立殯儀館舉行告別式，Allen預告今（10）晚開直播，邀請網友陪姊姊「最後一夜」。

抖音網紅「安哥碎碎念」（右）長期在網路經營深情愛妻人設。（翻攝自臉書）

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安嫂公祭時間訂於明日上午9時30分，「今天晚上，Allen哥會直播，跟大家一起陪姊姊最後一晚」，Allen表示「如果不便前來，想線上祭拜姊姊，都能來看姊姊，我們一起送姊姊一路好走。」對姊姊離去深感不捨的Allen，感嘆姊姊如此美麗、年輕卻離開人世，讓他非常悲痛。

「安嫂」胞弟Allen預告今晚將開直播。（翻攝自臉書）

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安嫂上月30日酒後一覺不醒，父親接到通知後立即趕往現場，卻看到安嫂「七孔流血」而亡。Allen更在網路上曝光多張驗傷單，指控安哥長期家暴導致姊姊冤死，痛罵安哥豬狗不如、不是人。安哥本人則到城隍廟拍片，並表示他和安嫂一路走來，一直無私為社會付出，安哥自認對社會影響力極大，更深情向安嫂喊話：「老婆妳離開了」。

抖音網紅安哥碎碎念表示妻子離去他深感痛苦。（翻攝自臉書）

Allen先前也透露安哥趁著家屬不在的時候，偷溜進姊姊靈堂，更痛斥：他只是為了保住抖音流量並維持自己的愛妻人設，大罵安哥是垃圾、不要臉。

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