劉德華連開72場演唱會幕後花絮曝光 一度擔心健康狀況

劉德華從去年開始到今年1月共舉行了72場演唱會。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕巨星劉德華從2024年7月至今年1月先後在13個地區舉行72場《今天is the Day劉德華巡迴演唱會》。舞台上劉德華卯足全勁表演，觀眾也看得滿意，沒想到舞台後也另有固市。劉德華將籌備演唱會道第72場表演的幕後花絮做成5集的影片，每集約15至20分鐘，從4月9～17日在抖音每兩天播出一集。

劉德華（黑衣）與健身教練一起鍛鍊，強化自己的體力。（星島日報提供）

昨（9）日劉德華演唱會幕後花絮第一集曝光，俗諺「台上一分鐘，台下十年功」，從曝光的幕後花絮，粉絲們看到劉德華如何認真的準備這72場演唱會，也感受到他的熱情，以及準備過程中的心情。其實劉德華為了這72場演唱會，不但努力與健身教練鍛鍊體能，也在影片中訴說演唱會前的情、排舞練歌的過程。

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劉德華最擔心自己的健康狀況。（星島日報提供）

劉德華面對舞台上可能的意外還有自己的健康狀況相當擔心，怕影響到演唱會進行。（星島日報提供）

劉德華本人也親自解釋為何這次會已「今天is the Day」當作演唱會名稱。劉德華每天要穿上舞台的服裝都是他親自挑選，還有看不到的那些協調與磨合，和各單位的溝通、在台上發生小意外之後的緊急處理都被記錄下來。劉德華本人也坦承，從排練的第一個晚上開始，就感覺演唱會一定會成功，但他心裡始終擔憂自己的健康情況。

劉德華曝光自己《今天is the Day劉德華巡迴演唱會》從籌備到完成的幕後花絮。（星島日報提供）

劉德華說，他最開心的時刻就是站在舞台上和歌迷一起享受表演，台上的精彩、台下的感動，都讓他覺得自己深深受到肯定。他更感動說：「我真的是一個歌手了，有媒體朋友讚賞我這麼多個演唱會中，《今天》是我唱得最好的一個演唱會」。聽到這些讚賞，劉德華也開心說：「這是今年我所得到最好的禮物」。

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