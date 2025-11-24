自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

G罩杯健身房女教練下海拍AV 真實原因曝光

G罩杯豪乳健身房女教練彌美衣紗決定下海當AV女優。（翻攝自X）G罩杯豪乳健身房女教練彌美衣紗決定下海當AV女優。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕G罩杯豪乳健身房女教練彌美衣紗決定下海當AV女優，而且原因很簡單，擁有美胸、蜂腰、翹臀的她，婚後竟被老公冷凍，她覺得生活空虛寂寞冷，故決定拋棄平凡人生，好好下海當名AV女優，充實自己的生活。

已婚的彌美衣紗覺得日子太單調才選擇走AV之路。（翻攝自X）已婚的彌美衣紗覺得日子太單調才選擇走AV之路。（翻攝自X）

彌美衣紗雖然已婚有老公，不過她認為自己從學校畢業之後，歷經談戀愛、結婚，加上老公是一般上班族，生活簡直無聊透頂，過膩了每天兩點一線生活的她，決定要走「不平凡的道路」，所以與成人片商E-Body合作，出道拍AV，片商沒想到還有這等好事從天而降，看完她的作品之後，連聲稱讚她的裸體非常美麗。

彌美衣紗的臉蛋似乎未經過加工，不過她G罩杯的豐胸被質疑是做的。（翻攝自X）彌美衣紗的臉蛋似乎未經過加工，不過她G罩杯的豐胸被質疑是做的。（翻攝自X）

原本是健身房私人教練的彌美衣紗，以肉體來說稱得上是「相當華麗」。最引人注目的是她達G罩杯的雪乳，經常鍛鍊身體的她肌肉線條也非常美麗，加上臉蛋看起來並未經過加工，因此片商也對她寄予厚望。部分人認為她的豐胸應該是假的，不過，片商和觀眾似乎都比較喜歡大size的乳房，因此意外也成為賣點。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中