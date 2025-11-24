G罩杯健身房女教練下海拍AV 真實原因曝光

G罩杯豪乳健身房女教練彌美衣紗決定下海當AV女優。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕G罩杯豪乳健身房女教練彌美衣紗決定下海當AV女優，而且原因很簡單，擁有美胸、蜂腰、翹臀的她，婚後竟被老公冷凍，她覺得生活空虛寂寞冷，故決定拋棄平凡人生，好好下海當名AV女優，充實自己的生活。

已婚的彌美衣紗覺得日子太單調才選擇走AV之路。（翻攝自X）

彌美衣紗雖然已婚有老公，不過她認為自己從學校畢業之後，歷經談戀愛、結婚，加上老公是一般上班族，生活簡直無聊透頂，過膩了每天兩點一線生活的她，決定要走「不平凡的道路」，所以與成人片商E-Body合作，出道拍AV，片商沒想到還有這等好事從天而降，看完她的作品之後，連聲稱讚她的裸體非常美麗。

彌美衣紗的臉蛋似乎未經過加工，不過她G罩杯的豐胸被質疑是做的。（翻攝自X）

原本是健身房私人教練的彌美衣紗，以肉體來說稱得上是「相當華麗」。最引人注目的是她達G罩杯的雪乳，經常鍛鍊身體的她肌肉線條也非常美麗，加上臉蛋看起來並未經過加工，因此片商也對她寄予厚望。部分人認為她的豐胸應該是假的，不過，片商和觀眾似乎都比較喜歡大size的乳房，因此意外也成為賣點。

