TWICE台灣首唱圓滿！子瑜媽感動又驕傲 揭後台美食如喜宴

子瑜媽媽曬出一大堆食物，全是給TWICE成員以及團隊品嘗。（翻攝自黃燕玲X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團TWICE完成高雄演唱會之後，今天（24日）包括子瑜在內的成員都搭機離台，子瑜媽媽黃燕玲表示：「身為媽媽，坐在台下看著子瑜和成員們在舞台上全力以赴的樣子，真的既感動又驕傲，餘韻到今天都還未消散。」

黃燕玲表示：「TWICE不只是在表演，而是在用自己最喜歡的方式，把能量與快樂傳給台下每一個人。看到子瑜在舞台上那麼穩定、自信，又享受其中，心裡真的很踏實。」

TWICE演唱會後台有飯糰、油條及蛋餅等美食。（翻攝自黃燕玲X）

她曬出後台滿滿的美食，包括飯糰、油條及蛋餅，透露兩天的早餐是陶晶瑩所贊助。她笑說：「因為大家熱烈歡迎TWICE首場高雄演唱會，如同喜慶一般的熱鬧氛圍，就好像是大家一起在辦喜事一樣，才讓我有一種嫁女兒的感動和緊張。」

TWICE演唱會後台零食、飲料不少。（翻攝自黃燕玲X）

黃燕玲也說，過程中她與家長們一起被拍到上了大螢幕，「能跟現場滿滿的粉絲一起揮應援棒、一起尖叫、一起歡笑，對我們來說是一種很特別的體驗，謝謝大家給我們的掌聲和歡呼。」黃燕玲期待她們會帶來更多更好的作品，並祝福祝福每位ONCE都能把這份能量帶回生活裡 。

「最最重要的是全球ONCE們的支持與喜愛，讓我們一起期待明年大巨蛋。」黃燕玲寫道。

