娛樂 最新消息

韓籍經紀人向廉世彬伸狼爪！ 台灣經紀人怒嗆：請離台灣遠一點

廉世彬傳遭韓籍經紀人長期性騷。（資料照；樂天桃猿提供）廉世彬傳遭韓籍經紀人長期性騷。（資料照；樂天桃猿提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神廉世彬來台發展以來獲得不少粉絲支持，然而近日卻傳出她長期遭到同為韓籍的黃姓經紀人騷擾，導致身心俱疲。熟悉內情的友人透露，廉世彬獨自赴台工作，本就承受不小壓力，沒想到還遇上經紀人越界行為，「原本還以為與該經紀人保持距離，問題就能解決。」

根據《鏡週刊》報導，黃男在公開場合已經動作頻頻，私下更是變本加厲，使廉世彬不堪其擾。長期高壓與騷擾之下，她情緒崩潰，恐慌症發作，只能到醫院身心科求助。巧合的是，今年5月間她曾因「健康因素」暫停工作半個月，如今回頭看才發現，當時恐怕已是她身心狀態接近極限的警訊。

球團與經紀公司討論後，決定讓廉世彬優先休養，不急著復出球場；她當時以「耳石脫落症」對外說明，實際上，恐怕是身心同時受創，使得她必須暫停所有活動。

台灣經紀人高偉凱日前發文怒轟。（翻攝IG）台灣經紀人高偉凱日前發文怒轟。（翻攝IG）

對於此事，廉世彬的台灣經紀人高偉凱在社群發文重話痛批，直指該名韓籍經紀人的行徑：「你以為你很專業跟緊緊照顧她問題人家當你是變態啊」更不客氣喊話：「麻煩離台灣遠一點，台灣的生意你也不用想做了。」態度相當強硬。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

