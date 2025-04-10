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娛樂 最新消息

為浪浪開唱！「冰球」團長愛寵曝光 偷吃罐頭嘴臭兩個月

〔記者張釔泠／台北報導〕以流浪動物議題為核心的「PAWER LOVE MUSIC FESTIVAL流浪祭」，8／9、10於北流戶外表演空間登場，12組創作樂團、歌手家中都有毛小孩，「怕胖團 PAPUN BAND」期望浪浪都能找到好歸宿；「icyball冰球樂團」也積極附和：「我們相信『領養代替購買』不該只是標語，而是一個能真正改變生命的選擇。

「怕胖團 」為浪浪發聲。（Power Love提供）「怕胖團 」為浪浪發聲。（Power Love提供）

「PAWER LOVE 流浪祭」今率先公布6組藝人，龐克樂團「怕胖團 」鼓手老外家裡養了一狗一貓都是米克斯，兩隻毛小孩不僅相處融洽，還會聯手把藏在櫃子裡的點心翻出來吃，每天他下班回家，牠們歡迎主人的情緒價值都會給好給滿；貝斯手大寶在原本的狗狗過世後，不習慣家裡沒有毛孩的空虛感，又養了一隻混梗米克斯，目前僅6個月大，「一開始很膽小害怕，穿胸背帶要花一、二個小時，但能感受到牠努力在克服跟學習，現在出門的時間大幅縮短了」。

冰球樂團提倡領養代替購買。（Power Love提供）冰球樂團提倡領養代替購買。（Power Love提供）

人氣團「冰球樂團」團長Nelson養的米克斯虎斑貓「班班」是大學時期和室友一起領養的，第一眼看到「班班」覺得牠像小黑炭般又黑又小，慢慢長大後「班班」就像家裡的衛生股長，會抓昆蟲、老鼠和蟑螂，但有次Nelson的室友吃完鮪魚罐頭後沒有馬上清理，「班班」偷吃完嘴巴變臭了一兩個月才消失。

療癒系樂團「SoulFa靈魂沙發」貝斯手亨利養了兩隻賓士貓「諾諾」和「披披」：原本「諾諾」很愛咬他，有天「諾諾」不慎尾椎小骨折，亨利帶牠去針灸好幾次，從此「諾諾」態度變得很溫柔；「披披」則被封為筋肉賓士貓，玩逗貓棒時可以跳到約170公分高，相當厲害！

「P!SCO」的人氣歌曲之一〈PENGUIN DISCO〉寫給浪浪。（Power Love提供）「P!SCO」的人氣歌曲之一〈PENGUIN DISCO〉寫給浪浪。（Power Love提供）

「P!SCO」團長兼吉他手Rachel過去20年領養過六隻貓咪，陸續過世後隔了兩年，今年終於又有勇氣再度領養了一隻貓咪，目前七個月大非常調皮、喜歡咬人：「手上被他咬出不少傷口，只能祈禱他長大後可以比較乖巧溫柔一點。」他們的人氣曲〈PENGUIN DISCO〉就是一首寫給浪浪的歌，表示如果活動現場有開放浪浪讓大家領養，一定會勸敗觀眾帶一隻回家。

「hue」鼓手仲熙養的是素有「拆家王」之稱的傑克羅素梗，幼齡期層把家裡能咬的都咬了一遍，眼鏡、電線等無一倖免，聽到老鼠聲會發瘋狂叫，但他還是很愛牠。

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「擊沈女孩」主唱Jon的太太8年前去台中剪頭髮，看到被主人丟在髮廊的貓咪跟其他貓咪處不來，打電話問Jon「要不要養貓咪」？從此家裡多了新夥伴。吉他手大偉的愛犬「旺醬」被他形容是一隻「個性乖張但外表極度惹人愛的長毛吉娃娃」，原本是岳父母的小寶貝，「自從牠認識我之後，就愛上我了」，可惜「旺醬」現在已經成為天使。吉他手Sasha家裡的賓士貓很聰明，牠能分辨主人的心情狀態，吵架時還會用牠的方式勸架，難過會來陪伴。

「PAWER LOVE 流浪祭」限量早鳥票將於4月15日中午12點，於KKTIX與全家便利商店FamiPort啟售，早鳥票超親民開賣，呼應「救救我」的諧音僅需995元。

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