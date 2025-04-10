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娛樂 最新消息

菲律賓朴敏英美翻天！《金秘書》CP吻戲超甜「導演不喊卡」繼續親

〔記者廖俐惠／綜合報導〕菲律賓億萬票房團隊攜手打造全新浪漫愛情喜劇《所以親親會消失對不對》（My Love Will Make You Disappear），將於5月9日（週五）登台。電影由菲律賓超人氣明星張金珠（Kim Chiu）、保羅艾夫利諾（Paulo Avelino）領銜主演，去年兩人憑藉菲律賓版《金秘書為何那樣》人氣再攀高峰，這次更首度攜手躍上大銀幕，甜蜜滿分的互動讓粉絲引頸期盼。

《所以親親會消失對不對》人氣CP張金珠（右）、保羅艾夫利諾首度大銀幕合體，浪漫吻戲甜到導演拒喊卡。（威視電影提供）《所以親親會消失對不對》人氣CP張金珠（右）、保羅艾夫利諾首度大銀幕合體，浪漫吻戲甜到導演拒喊卡。（威視電影提供）

《所以親親會消失對不對》由曾創下全球熱賣8億台幣票房紀錄的《你好，愛，再次》原班團隊打造，並找來當地超人氣CP組合張金珠與保羅艾夫利諾主演。導演查德維達斯巧妙融合愛情與喜劇元素，並加入菲律賓獨有的「kilig」（悸動感）文化，成功吸引歐美、澳洲、中東、亞洲等超過30個國同步上映，不僅創下2025年菲律賓本土電影首映日票房新紀錄，更在北美225家影院上映首週即突破50萬美元，刷新菲律賓電影在國際市場新高。

菲律賓人氣女星張金珠在《所以親親會消失對不對》中飾演帶有「天煞孤星命」的女子。（威視電影提供）菲律賓人氣女星張金珠在《所以親親會消失對不對》中飾演帶有「天煞孤星命」的女子。（威視電影提供）

電影故事描述天生帶著天煞孤星命的女主角「莎麗」，深信只要與心儀的人接吻，對方就會離奇消失，注定無法戀愛的她，只能默默幻想與愛人牽手、擁抱及接吻等親密接觸，甚至曾當街淚喊：「好想要捉i（做愛）！」直到遇上深陷人生低潮的憂鬱帥房東「喬洛」，兩人為了拯救社區被迫成了鄰居，意外擦出一段爆笑又感人的愛情火花。

最受矚目的莫過於兩人銀幕上無敵的CP感，《所以親親會消失對不對》是他們繼電視劇《Linlang》、菲版《金秘書為何那樣》後第三度合作。兩人首次攜手登上大銀幕，迸發出強烈的化學反應，不僅為角色注入豐富層次，更讓整個故事充滿真實感，尤其幾場吻戲自然動人，導演甚至一度捨不得喊卡，任由他們即興發揮，為戲注入更多驚喜與情感張力。」

菲律賓朴敏英美翻天！《金秘書》CP吻戲超甜「導演不喊卡」繼續親菲律賓浪漫爆笑新作《所以親親會消失對不對》再次刷新票房紀錄，張金珠（右）、保羅艾夫利諾譜出浪漫戀曲。（威視電影提供）

「菲律賓朴敏英」張金珠分享拍攝趣事：「保羅總在片場逗我笑，有場雨戲常常在清晨或深夜拍攝，我們總是冷到發抖，他竟然貼心帶了急救毯幫我保暖！」保羅艾夫利諾則大讚張金珠：「她的活力感染了整個劇組，連我這憂鬱角色都被她照亮。」

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