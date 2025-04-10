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娛樂 最新消息

藝人秦偉性侵3女判刑7年8月服刑中 4度申請假釋全被駁回

藝人秦偉（左）第4度申請假釋仍被駁回。（資料照）藝人秦偉（左）第4度申請假釋仍被駁回。（資料照）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕藝人秦偉因性侵案被判刑7年8月、2020年4月進入台中監獄服刑，今年1月間，他第4度申請假釋，但法務部矯正署假釋委員會審查後，認定他尚未達悛悔有據程度，因條件不足而已駁回他的假釋案；他之前已3度申請假釋，其中2024年1月他以已服刑過半為由首度申請，同年5月、9月間他又再申請，結果都是被駁回。

2016年間，1名女造型師指控秦偉於2010年7月間，邀她到北市信義區的住處做造型，卻將她壓制在床上被秦偉性侵得逞；之後又有1名女編劇控訴秦偉以討論劇本為由，同樣邀約她到秦偉的住處性侵得逞；另1名女粉絲2012年間，與秦偉透過臉書訊息聊天後，被邀約到秦偉住處，成為性侵被害人。

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台北地檢署追查認為，共有8人被秦偉性侵，偵結後依妨害性自主等罪嫌起訴秦偉並具體求刑41年，台北地方法院審理時，認為除上述3女外，其中5人被性侵部分，秦偉的罪證不足判決無罪；至於秦偉性侵女造型師、女編劇、女粉絲3案部分，則被判處應執行有期徒刑7年8月定讞。

秦偉於2020年4月10日因他住在南投市向台北地檢署聲請囑託南投地檢署代為執行，同年4月14日南投地檢署開立指揮書，將秦偉發監台中監獄執行。

2024年1月，秦偉以已服刑過半為理由，首度申請假釋被駁回，同年5月間他二度申請假釋又被駁回，同年9月間他第三度申請假釋，還是被駁回，至於今年1月間第四度申請假釋，日前假釋審議委員會依據他在監表現、矯正教化等情狀，並參考假釋審核評估量表，綜合考量他的悛悔情形後，認為秦偉不符假釋要件。依規定，秦偉4個月後可再度申請假釋。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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