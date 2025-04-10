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娛樂 最新消息

康康《一級棒》鬆口黑歷史 爆張菲、胡瓜、吳宗憲參一腳

《綜藝一級棒》康康自認唱歌靠大字報有安全感。（中視提供）《綜藝一級棒》康康自認唱歌靠大字報有安全感。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視《綜藝一級棒》本週六以「彩色的回憶、彩色的歌」為主題，邀集眾多實力派唱將。而製作單位對於粉絲留言的意見都很重視，近來有人建議「希望歌手唱歌時能夠自然一點，不要一直看大字報」，康康對此也作出解釋：「我們的歌有些是剛剛學的，那個大字報在會有安全感，如果沒有，有時候會唱錯。」還抖出：「像以前我跟菲哥、瓜哥、憲哥的時候，他們都會唱歪歌，會自己改歌詞。」

《綜藝一級棒》評審江志豐出現收視皆飆高。（中視提供）《綜藝一級棒》評審江志豐出現收視皆飆高。（中視提供）

聊到「歪歌」話題，康康連介紹當集評審江志豐，都開玩笑地以「不正經的創作人」喚他出場，眾人又是一陣大笑，見他第三次上節目，康康得出一個結論，「我在研究為什麼江老師來我們節目收視率都會飆高，那表示跟我們大家就像好朋友，沒有距離，大家喜歡跟你開玩笑。」而江志豐認為能參加《一級棒》就是一種音樂享受，「每人盡情的發揮，觀眾也是，因為大家都唱得太好」，但許志豪竟出聲抗議：「但評審針對性太重，因為我到哪一組，評審就頒給另一組。」他還一度揚言要評審出來單挑。

《綜藝一級棒》許志豪見翁鈺鈞秒暈船。（中視提供）《綜藝一級棒》許志豪見翁鈺鈞秒暈船。（中視提供）

但當許志豪見翁鈺鈞唱《涼啊涼啊》一曲時，一邊拿著扇子登場，讓他秒變「暈船男」並甜誇：「本來熱到快中暑，聽完整個涼起來。」陳隨意一聽便吐槽他：「果然是女朋友就不一樣，別人唱你都沒誇。」許志豪卻急忙補一句：「不然我要誇已經嫁人的吳申梅嗎？別浪費我的時間。」他的如意算盤立馬被全場識破根本計畫通。另一對「美孟CP」也是當眾放閃，當陳孟賢介紹吳美琳要演唱《紅線》這首歌時，嘴上特別說著「咱的美琳」，連康康都樂於扮成月下老人現場幫兩人牽紅線，超級曖昧。 

《綜藝一級棒》吳美、琳陳孟賢牽紅線曖昧滿分。（中視提供）《綜藝一級棒》吳美、琳陳孟賢牽紅線曖昧滿分。（中視提供）

《綜藝一級棒》杜忻恬、李子森實力派演出。（中視提供）《綜藝一級棒》杜忻恬、李子森實力派演出。（中視提供）

 《綜藝一級棒》每一集總是詮唱許多好歌，像是陳孟賢與陳隨意合唱<農村曲>，滿是歡樂。而杜忻恬再度挑戰超高難度的曲目，選唱蕭煌奇的《心裡有針》，歌聲獨特、情感細膩；李子森則演唱《柴米油鹽醬醋茶》，歌聲中彷彿浮現市井小民的生活寫照。李子森更與杜忻恬合唱動力火車的《彩虹》，飆高音時讓人全身起雞皮疙瘩，穿透力十足。

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