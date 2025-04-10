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劉涵竹報新聞突血崩「裙子前被染紅」 尷尬遮掩全放送

劉涵竹主播經歷豐富。（翻攝自IG）劉涵竹主播經歷豐富。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前美女主播劉涵竹長相甜美，近年成為節目《小姐不熙娣》的班底，日前在節目中分享過去在主播台上的辛酸史，提到曾播報到一半因生理期大血崩，導致月經外漏，就連裙子前面都被染紅，但當下新聞正在直播中，她只好用手遮擋私密部位繼續播報，尷尬畫面全被放送出去。

劉涵竹（右2）曾因生理期滲血，導致在播報時需用手遮掩裙子，尷尬姿勢全被播出。（翻攝自YT）劉涵竹（右2）曾因生理期滲血，導致在播報時需用手遮掩裙子，尷尬姿勢全被播出。（翻攝自YT）

劉涵竹在節目中聊起過往在播報時發生的糗事，提到某次她在配合站播時，正好遇上生理期，月經突然大血崩，就連裙子前面都被染紅，由於無法及時更換裙子，當下只能一邊用手遮住重要部位前，一邊繼續淡定播報，甚至為了不讓屁股後面的血漬也被看見，劉涵竹只好用橫著走路的方式播報，尷尬姿勢就這樣全程放送。 

被問到為何不只拍上半身？劉涵竹表示：「該站還是要站，因為我們當天已經Set好了，尤其是我們當節的頭條，一定是所有的動畫都幫妳做了很多那種滿天都會轉來轉去的地圖，然後標題要噴來噴去，不能因為妳不站就不站。」幕後故事令在場其他主播都十分心疼。

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