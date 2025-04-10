晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

廣末涼子住家遭「強制搜索」 行為異常恐追加一罪

〔記者鍾志均／綜合報導〕廣末涼子8日出車禍，送醫後涉嫌在靜岡縣醫院施暴女護理師，消息震驚全日本，今（10）日媒報導，警方出動人馬前往廣末涼子東京住處搜索，懷疑另有隱情。

雖然初步調查，廣末涼子並未酒駕，簡易藥檢也呈陰性，但警方仍持續調查是否非法用藥及其他項目，導致事故發生。

廣末涼子住家遭搜索。（翻攝自FNN）廣末涼子住家遭搜索。（翻攝自FNN）

暴力事件發生前，廣末涼子原本在奈良秘密拍攝新片，返回東京途中，原先是男經紀人駕駛，後來又換廣末涼子開車，沒想到就此發生車禍，和大型拖車相撞；目前廣末仍被羈押中，對於醫院傷人事件，檢調機關不久後將做出裁定。

日媒報導，靜岡警方此次大動作搜索，主要是以廣末追撞車禍涉及「危險駕駛致傷嫌疑」為由進行，日媒目擊調查人員從她家中搬出物品，恐怕內情並不單純。

由於廣末經歷交通事故後陷入恐慌，情緒又多次失控，更在事故現場來回走動，舉止可疑，也有知情人士表示，廣末除了「傷害罪」外，應有涉及其他罪名，導致警方必須前往她的家中搜索。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中