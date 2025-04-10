廣末涼子住家遭「強制搜索」 行為異常恐追加一罪

〔記者鍾志均／綜合報導〕廣末涼子8日出車禍，送醫後涉嫌在靜岡縣醫院施暴女護理師，消息震驚全日本，今（10）日媒報導，警方出動人馬前往廣末涼子東京住處搜索，懷疑另有隱情。

雖然初步調查，廣末涼子並未酒駕，簡易藥檢也呈陰性，但警方仍持續調查是否非法用藥及其他項目，導致事故發生。

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廣末涼子住家遭搜索。（翻攝自FNN）

暴力事件發生前，廣末涼子原本在奈良秘密拍攝新片，返回東京途中，原先是男經紀人駕駛，後來又換廣末涼子開車，沒想到就此發生車禍，和大型拖車相撞；目前廣末仍被羈押中，對於醫院傷人事件，檢調機關不久後將做出裁定。

日媒報導，靜岡警方此次大動作搜索，主要是以廣末追撞車禍涉及「危險駕駛致傷嫌疑」為由進行，日媒目擊調查人員從她家中搬出物品，恐怕內情並不單純。

由於廣末經歷交通事故後陷入恐慌，情緒又多次失控，更在事故現場來回走動，舉止可疑，也有知情人士表示，廣末除了「傷害罪」外，應有涉及其他罪名，導致警方必須前往她的家中搜索。

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