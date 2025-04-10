全裸依偎國光女神…男星「起反應」 假裝鎮定把戲拍完

〔記者許世穎／綜合報導〕導演雲翔去年初參與第53屆鹿特丹國際影展，受邀擔綱「焦點影人」單元展映10部電影，當時他邀集各部電影共37位演員齊聚鹿特丹，打破大會紀錄。他的新片《誰在看著我們》集合27名演員全裸上陣，露點畫面超過百幕，其中台灣主角劉宜豪大膽在西班牙大街裸奔，坦言與「國光女神」黃巧綸全裸對戲，起了「性致」勃勃的反應。

劉宜豪（右）和黃巧綸在《誰在看著我們》於天台全裸依偎。（攝露士提供）

雲翔表示：「《誰在看著我們》是我歷來最艱辛的一部電影，前期製作早在107年，終於公映搔了我7七年之癢，簡單有死而暝目之感。」他透露電影的第一個片名是文青得不行的「柏拉圖式死亡」，主題是「老掉牙的探究死亡和來世」，但他說想拍出像是「死亡百科全書」的作品，「終結我畢生在這方面的思考和生命，至少是電影創作的生命。」

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電影在台灣、香港、日本、泰國、西班牙等地取景，主角之一的劉宜豪在片中飾演慘遭長官霸凌性侵的小兵，不幸絕望自盡，卻在死後迎來意想不到的「新生」，獲得附體能力，跟著不同宿主周遊世界，展開他奇幻又驚險的旅程。

「國光女神」黃巧綸演出《誰在看著我們》。（攝露士提供）

在香港場景，劉宜豪遇見志同道合的美女小提琴家黃巧綸，攜手幫助一位懷才不遇的香港青年。劉宜豪與黃巧綸有場戲在天台全裸依偎，劉宜豪回憶當時彷彿假戲真做，一度對她動情有點尷尬。他說，白天先看到黃巧綸穿洋裝拉小提琴，「她穿洋裝的樣子很好看，結果晚上就要全裸，一開始很緊張不知所措，身體還有起反應，我只好假裝鎮定把戲拍完。」《誰在看著我們》將於5月9日在台上映。

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