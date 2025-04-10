日料店被嫌醋飯難吃！「超派鐵拳」超哥痛毆Toyz 一審判刑6月

〔記者張文川／台北報導〕因販賣大麻煙彈於去年5月發監入獄的知名網紅「Toyz」，去年1月20日前往網紅「超哥」黃伯超在台北市延吉街經營的日式料理店用餐，開直播當著超哥的面批評醋飯難吃，超哥憤而以「超派鐵拳」當街毆打Toyz致頭部縫10多針；台北地檢署依傷害、恐嚇等罪起訴，台北地院審理後，依傷害罪將黃男判處6月有期徒刑，可易科罰金18萬元。可上訴。

Toyz（左）曾到超哥日式料理店批評料理，被超哥痛毆。（翻攝自YouTube）

判決指出，2024年1月20日晚上9時許，超哥因不滿Toyz在直播中不斷批評他經營的日料餐廳食物風味難吃，憤而在路邊連續出拳毆打Toyz，在旁的林姓助理也伺機用腳踢踹，導致Toyz頭部撕裂傷、右耳瘀傷、額頭、胸、背、右小腿、雙手手臂多處擦挫傷。

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超哥還恐嚇Toyz：「要殺死你，不是你死就是我死，如果你一天還在台灣，就別想活著」等語，台北地檢署檢方勘驗監視器認為，雙方肢體衝突約4分鐘，沒有使用器械，皆為徒手或腳踹，依傷害、恐嚇等罪起訴超哥和林男。不料Toyz去年5月販賣二級毒品案判刑4年2月定讞，先行入獄。

北檢曾安排3次調解，但Toyz都未到場。台北地院今年2月開庭時，超哥認罪，並向法官自述碩士學歷，經商的年收入約5、600萬元，去年診斷發現罹患大腸癌第0期，已開刀治療，須定期回診追蹤。

法官考量Toyz求償1億元，沒有調解空間，審酌後判處超哥6月徒刑，林男判2月，得易科罰金各18萬元、6萬元。

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