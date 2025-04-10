台饒歌手Gambler涉販毒羈押 警數位鑑識手機溯源

〔記者吳仁捷／新北報導〕蘆洲警分局掌握新北市一名楊姓男子涉嫌販售俗稱喪屍病毒的依託咪酯煙彈，報請新北地檢署指揮，攻堅進入赫見楊嫌與楊姓女友在屋內，當場搜出多罐菸油，眼尖幹員發現楊男為台灣饒舌歌手Gambler楊智翔，懷疑楊嫌是藥頭販毒，女友也吸毒，全案訊後楊智翔羈押獲准，女友楊女交保，楊智翔雖否認犯案，還疑似滅證，警方將對楊嫌手機數位鑑識，持續溯源毒品來源流向。

新北檢警逮捕台饒歌手楊智翔Gambler涉嫌販賣喪屍毒品的毒菸油罐，被蘆洲警分局拘提到案。（記者吳仁捷翻攝）

蘆洲警分局偵查隊溯源毒品案，從一名毒蟲追到一名藥頭，報請新北地檢署指揮偵辦，到汐止五堵地區，楊嫌藏身處逮人，警方攻堅搜索，在屋內搜出3罐毒煙油，事後化驗出含有依托咪酯成分，逮人時發現屋內多張海報，赫見是號稱「台饒超新星」的台灣饒舌歌手Gambler楊智翔涉嫌販毒，連同屋內楊姓女友都一併被逮。

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涉嫌販毒的楊智翔Gambler居住新北市汐止五堵，以擅長匪幫嘻哈、Trap等曲風，曾發佈五堵饒舌曲爆紅，曾受邀參加台灣嘻哈饒舌選秀節目大嘻哈時代，年輕的Gambler闖進前8強，網友封為「台饒超新星」。

台饒歌手楊智翔Gambler涉嫌販賣毒品。（資料照，記者胡舜翔攝）

但新北市檢警月前偵辦毒品案，發現毒蟲咬出Gambler疑似提供喪屍煙彈的藥頭，檢警深入追查，掌握事證，循線到Gambler藏身處搜索，還搜出多罐毒煙油，當場拘提Gambler楊智翔與楊姓女友。

警訊中，楊智翔否認販毒，也拒絕透露來源，警方後依毒品條例送辦將2人送辦，楊智翔疑刪除手機對話，認定滅證，被羈押，楊姓女友交保。

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