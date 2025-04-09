《五燈獎》蕭閎仁轉戰房仲！成新手奶爸最新近況曝光

楊肅浩期待和三位「老師」同台。（時刻娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕潘信維、羅文裕、蕭閎仁和楊肅浩相揪開唱，催生了「歌聲內底攏是話」演唱會，他們都在去年發台語專輯，以《查埔人一首歌》專輯唱出男人心聲的潘信維，身為演唱會總召集人，也趁機宣布好消息：「當天可能會有很『特別的來賓』，一定要來聽我們唱歌，說背後的故事。」4月底將迎接第三胎的羅文裕，對於越來越忙碌的生活相當淡定，「人家說『娶某前，生子後』，雖然是第三胎，但我相信一定還是會旺旺旺的！」

四人對於能為台語歌壇盡一份力，都相當願意透過自己的力量，讓更多人可以認識台語音樂，潘信維擔任總召，面對四位歌手彼此截然不同的音樂風格，要如何找到平衡點？他笑回：「的確大家的風格都滿不同的，我沒有要特別去平衡，就是『原汁原味』，希望他們把自己的音樂細節做出來，真的是音樂最精彩，好好表現出來就可以。」

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潘信維擔任「歌聲內底攏是話」總召集人。（時刻娛樂提供）

羅文裕身為金曲客語歌王，其實是唱台語歌長大的，「我做了一張完全不像我的專輯，可是他卻是100%是我的專輯，這張閩南語作品反而沒這麼多包袱，台語專輯語言的表達是『台語』才講的出來。」羅文裕也舉例，專輯中的〈白目〉，和歌詞中的「孽潲」都是台語獨有的用語，「我覺得台語沒有什麼限制，完成一張自己很喜歡的作品也玩得很開心，希望我的音樂不分語言陪伴大家成長。」

羅文裕將迎來第三胎。（時刻娛樂提供）

蕭閎仁自《五燈獎》踏入歌壇，升格當爸爸、同時必須兼顧房屋仲介和歌手三重身份的他，終於在去年底推出暌違8年的台語專輯《謝謝你依然在這裡》。蕭閎仁與潘信維有著微妙的緣分，因為好友牽線認識，又發現彼此住得很近，開始會在音樂上交流想法。這次將在演唱會上唱新歌，蕭閎仁在當了爸爸後鮮少有機會穿「正裝」，因此問到有無驚喜時，他不改幽默本性笑回：「穿正裝算是驚喜嗎？」期待站上舞台恢復「歌手」身份後，可以火力全開。

蕭閎仁久違開唱。（時刻娛樂提供）

曾入圍金曲獎「台語男歌手獎」和「最佳最詞人獎」，本業是國文老師、有「斜槓歌手」之稱的楊肅浩，首張專輯《像咱這款人》展現他深厚的文學底蘊。這次與三位「老師」一起開演唱會，他笑認是蕭閎仁歌迷，楊肅浩也在羅文裕的一首新歌中擔任作詞人，潘信維也是該曲的編曲，同台演出是相當難得的機會。

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