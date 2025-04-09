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益智、實境獎項確定分家！蔡尚樺曝當金鐘評審內情

曾國城（左）與蔡尚樺主持《全名星攻略》各拿過益智及實境節目獎及主持人獎。（資料照，東森提供）曾國城（左）與蔡尚樺主持《全名星攻略》各拿過益智及實境節目獎及主持人獎。（資料照，東森提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕今年金鐘獎節目類及戲劇類將迎來60年，今（9）日文化部公布獎勵要點，8年來爭議最大的「益智及實境節目獎」如今確定要分家，將實境節目獎獨立出來、益智併入「綜藝節目獎」，而蔡尚樺與曾國城主持《全民星攻略》得過益智及實境節目獎，對於今年的變動，蔡尚樺稍早也回應本報直呼很開心有這樣的調整。

「益智及實境節目獎」每年被提及都有不少建議將獎項分開的聲音，如今文化部獎勵要點提到，今年起綜藝節目獎泛指「以音樂（含音樂競賽節目）、歌舞（含歌舞競 賽節目）、才藝表演、短劇、益智、遊戲、競賽等元素為內容之節目」，實境節目獎則為「以真人實境或互動為內容之節目」，實境、益智確定分家。

蔡尚樺與曾國城所搭檔主持的《全明星攻略》在2019年、2020年分別拿下益智及實境節目獎、主持人獎，如今獎項分開頒，蔡尚樺表示：「很開心能有這樣的調整！去年我有幸擔任金鐘評審，當時許多評委前輩也都有提到實境節目的表演形式比較是『被拍攝者』的角度，和主持人的角色不太一樣。就連外景和棚內的節目規格和對主持人的需求也大不相同，各有難度的角色定位很難放在一起評比，所以今年能改變，相信大家都樂見其成。」

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