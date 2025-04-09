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娛樂 最新消息

台灣AV女優親自教學「3招取悅男性」 網讚：超體貼

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣AV女優「Tiny」胎尼上個月底於日本正式出道，新作品《世界的美少女》獲得巨大回響，剛上架就衝上成人網站排行榜，成績相當亮眼。除了經營本業，她也不時在社群與粉絲互動，近日更PO出影片，大方傳授3招「取悅男性的祕訣」。

「Tiny」胎尼上個月底在日本二度出道。（翻攝自IG）「Tiny」胎尼上個月底在日本二度出道。（翻攝自IG）

胎尼6日在IG分享影片，教學與異性約會時如何取悅對方。她建議，和男生一起逛街或吃飯時，要記得與對方保持親密的肢體接觸，例如勾手。她也提到，約會過程中，需要給予情緒價值，表現出讚美及崇拜對方的態度，藉此拉近彼此距離。

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至於開房間的環節，胎尼表示，這方面的技巧是搶先把房費付掉，甚至建議在適當的時刻，將信用卡放入男方口袋。

影片曝光後，立刻掀起討論，許多粉絲留言大讚胎尼「如果是胎尼，只要在我身邊就可以取悅我了」、「超推！破除男生就該負擔的刻板印象」、「體貼死了」。

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