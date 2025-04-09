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麻衣日本賞櫻爆「小插曲」 9歲兒一舉動長大了

麻衣偕同兒子赴名古屋賞櫻展開「花見之旅」。（組合照，翻攝自IG）麻衣偕同兒子赴名古屋賞櫻展開「花見之旅」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「麻衣」佐藤麻衣2023年4月結束與已故台塑集團創辦人王永慶長孫、宏仁集團總裁王文洋長子王泉仁9年婚姻，她近日攜著9歲兒子前往日本名古屋展開「花見之旅」，不僅欣賞到滿滿的粉嫩櫻花，還深入老街品嚐在地美食，讓母子倆吃得津津有味，旅程中更意外發現像個貼心小大人了。

9歲兒子在旅途中擔綱攝影師，讓麻衣動容表示「真的長大了」。（組合照，翻攝自IG）9歲兒子在旅途中擔綱攝影師，讓麻衣動容表示「真的長大了」。（組合照，翻攝自IG）

麻衣母子倆近日在日本名古屋展開「花見」之旅，9歲兒子在街邊一眼相中閃閃發亮的金箔霜淇淋，她認為價格是一般霜淇淋的5倍有點太貴，母子2人在一番爭論的「小插曲」後決定買一支來嚐鮮，這情景不禁讓麻衣頓時笑說「一輩子可能很難再吃到這種奢華冰淇淋吧！」這段小插曲也成為親子旅程中的趣味回憶。

麻衣與兒子為金箔霜淇淋發生爭論小插曲，最終仍買一支來嚐鮮。（組合照，翻攝自IG）麻衣與兒子為金箔霜淇淋發生爭論小插曲，最終仍買一支來嚐鮮。（組合照，翻攝自IG）

不僅如此，麻衣也讓兒子挑選旅遊伴手禮，原以為孩子會選玩具或糖果，沒想到兒子最終選了一個寫著「金運を呼ぶ」的招財鑰匙圈，展現意外成熟的一面。不過，麻衣感動的是整趟旅程中，兒子毛稅自薦自願擔綱攝影師重責，不斷替媽媽捕捉美照，瞬間讓她深感動容直呼「真的長大了！」這場充滿溫馨又驚喜的親子之旅，也為母子2人寫下新一頁的回憶篇章。

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