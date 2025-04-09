濱崎步拋震撼彈！睽違17年「宣布台灣開唱」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「日本歌姬」濱崎步睽違16年再度展開亞洲巡演，昨（8日）在東京舉辦演唱會為全新亞洲巡演揭開序幕，現場更驚喜宣布將巡演至台北，這是她相隔17年後再登寶島台灣開唱，捷報曝光更讓台灣的粉絲們迫不及待直喊「濱崎步回來了！」

濱崎步（左）2015年來台為林俊傑擔任台北小巨蛋演唱會嘉賓。（翻攝自臉書）

濱崎步去年重啟亞洲巡迴演唱會，高人氣依舊不減，2025全新巡演《I am ayu -ep.Ⅱ-》日本場次將走遍愛知、東京、廣島、大阪、宮城與福岡等地，昨晚在東京舉辦《ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-》演唱會時，途中驚喜宣布2025年將巡演至台北、香港、新加坡，這也是她在睽違17年後將再度來到台灣舉辦的個人演唱會。

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事實上，濱崎步曾於2007、2008年站上台北小巨蛋舞台舉辦演唱會，然而上一次來台開唱時為2015年擔綱林俊傑台北小巨蛋的演唱會嘉賓，當時2人不僅合唱歌曲《Seasons》，她還說要獻給台灣歌迷「特別的秘密」，原來是JJ為她寫了新歌《The Gift》，如今再度唱回台灣也讓大票粉絲激動狂喊「濱崎步終於回來了！」、「我準備好了！」

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