晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

濱崎步拋震撼彈！睽違17年「宣布台灣開唱」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「日本歌姬」濱崎步睽違16年再度展開亞洲巡演，昨（8日）在東京舉辦演唱會為全新亞洲巡演揭開序幕，現場更驚喜宣布將巡演至台北，這是她相隔17年後再登寶島台灣開唱，捷報曝光更讓台灣的粉絲們迫不及待直喊「濱崎步回來了！」

濱崎步（左）2015年來台為林俊傑擔任台北小巨蛋演唱會嘉賓。（翻攝自臉書）濱崎步（左）2015年來台為林俊傑擔任台北小巨蛋演唱會嘉賓。（翻攝自臉書）

濱崎步去年重啟亞洲巡迴演唱會，高人氣依舊不減，2025全新巡演《I am ayu -ep.Ⅱ-》日本場次將走遍愛知、東京、廣島、大阪、宮城與福岡等地，昨晚在東京舉辦《ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-》演唱會時，途中驚喜宣布2025年將巡演至台北、香港、新加坡，這也是她在睽違17年後將再度來到台灣舉辦的個人演唱會。

事實上，濱崎步曾於2007、2008年站上台北小巨蛋舞台舉辦演唱會，然而上一次來台開唱時為2015年擔綱林俊傑台北小巨蛋的演唱會嘉賓，當時2人不僅合唱歌曲《Seasons》，她還說要獻給台灣歌迷「特別的秘密」，原來是JJ為她寫了新歌《The Gift》，如今再度唱回台灣也讓大票粉絲激動狂喊「濱崎步終於回來了！」、「我準備好了！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中