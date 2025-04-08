晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陪爸媽買靈骨塔「買二送二」 金鐘女星揭「父子不買一起」原因超搞笑

陪爸媽買靈骨塔「買二送二」 金鐘女星揭「父子不買一起」原因超搞笑陳妤出席活動暢聊與爸媽有趣的互動。（公視台語台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾獲金鐘新人獎的陳妤今出席公視台語台2025「眯電影-台語短片創作徵選」活動，提到最近都在和媽媽錄製Podcast，因爸媽近期在做遺產規劃，希望留下非物質的東西給女兒，邀請她一起錄製之前，還跟她說：「我走了可以做紀念。」不避諱大聊生死，她甚至陪爸媽去買靈骨塔，得到買二送二的優惠。

陳妤（右）和媽媽一起錄製Podcast。（翻攝自IG）陳妤（右）和媽媽一起錄製Podcast。（翻攝自IG）

陳妤談到她與哥哥陪爸媽去挑靈骨塔時，爸媽不僅認真看風水，還打趣稱「可以和朋友買在同一社區，但不要買在同一樓」，因為覺得朋友太吵，到時候揪他們打麻將太麻煩，爸爸甚至擔心單身的哥哥後事無人操辦，原本還想要幫兒子買在一起，但想想作罷，「爸爸說不要吧，死了還要被哥哥唸？」爸媽百無禁忌大聊後事，讓她哭笑不得，但她表示塔位是全家五口一起買。

陳妤經過陪看靈骨塔兜售後，很懂靈骨塔買賣的小秘訣，她解釋大多數人都不喜歡住在「第一層」，因此園區都會推出「買一樓附地下一樓」的優惠，可以把下層當倉庫放陪葬品，等於買二送二，高CP值讓爸媽一口答應，「最後他們買在一起。」

此外，近日全球股災，陳妤提到自己疫情期間聽爸爸推薦開始投資美股，這回股市震盪，她反而沒什麼損失，因為她投資很保守，「嚴格算起來沒賠，我進美股匯率比較低，匯率跟賠錢來說就是差不多。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中