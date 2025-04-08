陪爸媽買靈骨塔「買二送二」 金鐘女星揭「父子不買一起」原因超搞笑

陳妤出席活動暢聊與爸媽有趣的互動。（公視台語台提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕曾獲金鐘新人獎的陳妤今出席公視台語台2025「眯電影-台語短片創作徵選」活動，提到最近都在和媽媽錄製Podcast，因爸媽近期在做遺產規劃，希望留下非物質的東西給女兒，邀請她一起錄製之前，還跟她說：「我走了可以做紀念。」不避諱大聊生死，她甚至陪爸媽去買靈骨塔，得到買二送二的優惠。

陳妤（右）和媽媽一起錄製Podcast。（翻攝自IG）

陳妤談到她與哥哥陪爸媽去挑靈骨塔時，爸媽不僅認真看風水，還打趣稱「可以和朋友買在同一社區，但不要買在同一樓」，因為覺得朋友太吵，到時候揪他們打麻將太麻煩，爸爸甚至擔心單身的哥哥後事無人操辦，原本還想要幫兒子買在一起，但想想作罷，「爸爸說不要吧，死了還要被哥哥唸？」爸媽百無禁忌大聊後事，讓她哭笑不得，但她表示塔位是全家五口一起買。

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陳妤經過陪看靈骨塔兜售後，很懂靈骨塔買賣的小秘訣，她解釋大多數人都不喜歡住在「第一層」，因此園區都會推出「買一樓附地下一樓」的優惠，可以把下層當倉庫放陪葬品，等於買二送二，高CP值讓爸媽一口答應，「最後他們買在一起。」

此外，近日全球股災，陳妤提到自己疫情期間聽爸爸推薦開始投資美股，這回股市震盪，她反而沒什麼損失，因為她投資很保守，「嚴格算起來沒賠，我進美股匯率比較低，匯率跟賠錢來說就是差不多。」

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