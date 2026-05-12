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娛樂 日韓

日本資深男星岩下浩逝世 晚年病痛纏身死訊藏月餘享耆壽93歲

日本資深演員岩下浩上月8日在家中平靜辭世，享耆壽93歲。（翻攝自X）日本資深演員岩下浩上月8日在家中平靜辭世，享耆壽93歲。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本資深演員岩下浩上月8日在京都家中平靜辭世，享耆壽93歲。他的死訊藏了一個月才於今（12）日對外公開，讓許多粉絲深感不捨，長期與脊柱管狹窄症搏鬥長達15年的他，晚年深受病魔折磨，對生活品質產生重大影響。

岩下浩是NHK大河劇常客，最表性的角色就是1967年演出的《三姊妹》，他在劇中飾演新選組副長土方歲三。（翻攝自X）岩下浩是NHK大河劇常客，最表性的角色就是1967年演出的《三姊妹》，他在劇中飾演新選組副長土方歲三。（翻攝自X）

岩下浩是NHK大河劇常客，最表性的角色就是1967年演出的《三姊妹》，他在劇中飾演新選組副長土方歲三，另有《龍馬來了》、《勝海舟》等經典作品。身受脊柱管狹窄症困擾的他，儘管身體狀況不佳，仍持續參與演藝工作。除大河劇外，岩下浩也曾參與電影《男人真命苦》系列、經典日劇《3年B組金八先生》演出，1986年他更參加特攝作品《超人七號》飾演反派「史培爾星人」。

1986年岩下浩更參加特攝作品《超人七號》飾演反派「史培爾星人」。（翻攝自X）1986年岩下浩更參加特攝作品《超人七號》飾演反派「史培爾星人」。（翻攝自X）

岩下浩在演藝圈不斷努力，直至病情惡化才淡出螢幕。家人在他離世後隱瞞死訊月餘才對外公開。

岩下浩曾參與經典日劇《3年B組金八先生》演出柔道老師（右）。（翻攝自X）岩下浩曾參與經典日劇《3年B組金八先生》演出柔道老師（右）。（翻攝自X）

岩下浩職業生涯跨越數十年，在日本演藝界累積深厚人氣與聲望，高超演技與敬業精神更獲得日本演藝圈尊重。即使多年沒有作品，岩下浩的名字仍保留在劇團民藝演員名單上，劇團民藝今日對外證實岩下浩於4月8日早上9時31分因衰老在京都家中過世，告別式已於4月9日由遺屬完成，喪主為長男岩下直樹。

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