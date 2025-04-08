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洪培翔不幹了！證實出走18年《台灣啟示錄》 接棒主持人曝光

洪培翔證實出走18年《台灣啟示錄》。（翻攝自臉書）洪培翔證實出走18年《台灣啟示錄》。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕《台灣啟示錄》節目探討台灣的深度議題，主播洪培翔執掌主持棒並身兼製作人逾18年，風格及內容深受觀眾們喜愛，不過他昨（7日）晚間透露，最後一天在東森新聞進棚錄影，證實自己正式卸下主持人一職，如今接棒主持的人選名單也一併出爐。

相關新聞：洪培翔向18年《台灣啟示錄》說再見！觀眾集體崩潰喊不捨

洪培翔自《台灣啟示錄》2007年1月開播便擔任主持人、製作人至今達18年，內容為討論著名歷史到台灣演藝人員與當代政治人物的故事，也探討著名的社會案件和其他議題等。豈料，洪培翔昨突然感性向觀眾道別，「4月7日星期一，新聞人最忙碌的一天！也是我在東森新聞，進棚錄影的最後一天！謝謝18年來，一起為新聞奮戰的同仁和長官！我永遠不會忘記，在每一個重大關鍵的新聞現場，都有我們使命必達的拚搏身影！」

東森證實《台灣啟示錄》主持棒將由徐俊相（左）接手；右為黃文華（右）。 （資料照，記者陳逸寬攝）東森證實《台灣啟示錄》主持棒將由徐俊相（左）接手；右為黃文華（右）。 （資料照，記者陳逸寬攝）

洪培翔感謝這些年來觀眾的支持，及老東家東森，「感謝電視機前以及網路上的觀眾朋友！不論您從何時開始收看《台灣啟示錄》，18年來，我們扮演的角色一路轉換，就像老朋友一起陪伴成長。我人生中幾個重要時刻，都在東森新聞度過！《台灣啟示錄》更是我新聞職涯中深刻的篇章！但人生總有不斷迎面而來的抉擇和挑戰，我所熱愛的新聞工作，後會有期！」然而，針對接手洪培翔的主持崗位人選為何？東森對此回應，「節目會繼續，會由徐俊相接手主持。」

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