廣末涼子在長子「生日前兩天」被捕 脫序黑歷史遭挖

廣末涼子傳出不少醜聞。（翻攝IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕廣末涼子曾被封為「20世紀末最後美少女」，卻有過叛逆期、情緒脫序、婚內出軌等負面傳聞，清純形象不復見；不料今（8）又發生傷害護理師事件，遭警方逮補，諷刺的是，今還是她的長子21歲生日的前兩天，令人不勝唏噓。

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廣末涼子是日本演藝圈少數早婚的媽媽，她於2022年獲日本母親協會頒發「最佳母親獎」，曾自豪是「兼顧育兒與演戲工作的女星先驅」，沒想到隔年出軌廚師，立刻打臉自己。

兩年前，廣末涼子爆出和米其林主廚鳥羽周作「雙不倫」，當時寫下道歉信，並停工8個月，原本今年重返台灣大港演出是演藝事業回歸契機，誰知今又發生醜聞。

網友形容廣末涼子好形象被脫序行為一步步摧毀，現年44歲的她出道早，曾在大學時期背負演藝事業壓力，放縱私生活，甚至頻繁出入夜店，還和當時的男友伊勢谷友介同居，自毀清純形象。

另外，2001年拍戲期間因深夜未歸，沒帶錢包，慘被小黃丟包，在街頭情緒崩潰，被日媒逮個正著，形容她「情緒失控」，另外也被拍到在夜店狂歡，被路人翻包包，不免讓人懷疑她的身心早已出狀況。

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