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（影）網紅「安哥」遭控家暴 城隍廟拍片難洗白？

抖音網紅「安哥碎碎念」遭指控家暴女友致死。（翻攝自臉書）抖音網紅「安哥碎碎念」遭指控家暴女友致死。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕抖音網紅「安哥碎碎念」在網路經營「正能量愛妻」形象，沒想到近日卻遭控家暴導致妻子「安嫂」過世，人設大崩壞。他位於嘉義市的公司看板也遭潑漆，對方稱不滿安哥網路言論因此憤而潑漆。「安嫂」其實是安哥的女友，近日安嫂暴斃，家屬指控安哥涉嫌長期家暴，懷疑死因不單純，檢方解剖後發現安嫂臟器充血，確切死因要等待1個月後報告才會出爐。

網紅安哥跑到城隍廟拍片、下跪。（翻攝自臉書）網紅安哥跑到城隍廟拍片、下跪。（翻攝自臉書）

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安嫂弟弟在網路上公開多張驗傷單，並透露姊姊過世時七孔流血，認為是家暴導致姊姊冤死，更痛罵安哥豬狗不如。安哥也在網路上發文回應「請大家尊重司法」並跑到城隍廟拍片，表示的確因公司的事情和安嫂有些拉扯，但是並不是因為討不到錢或者自己做錯事請求安嫂原諒，更清楚表示兩人爭執真正的原因是「安哥碎碎念」這個帳號。安哥說：「一路走來兩年多，一直無私為社會付出，我的影響力已經大到我都無法想像了，所以我一直跟闆娘（安嫂）說現在任何公司的決策，都會影響到社會」。

安哥跑到城隍廟拍片時，坦承自己的確曾與安嫂拉扯。（翻攝自臉書）安哥跑到城隍廟拍片時，坦承自己的確曾與安嫂拉扯。（翻攝自臉書）

安哥一邊深情喊「老婆你離開了」，一邊請社會大眾尊重檢方人員的調查與法院判決，更指：發生事情的隔天檢調單位就有請我去驗尿！是否有毒品反應，會由法院來判定！

安嫂弟弟曬出驗傷單與頭髮。（翻攝自臉書）安嫂弟弟曬出驗傷單與頭髮。（翻攝自臉書）

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安嫂弟弟曬出的驗傷單明確寫明是「被男朋友徒手攻擊」。（翻攝自臉書）安嫂弟弟曬出的驗傷單明確寫明是「被男朋友徒手攻擊」。（翻攝自臉書）

但自稱安嫂弟弟的網友則痛陳姊姊遭安哥家暴長達2年，直到今年2月被打到受不了才回家求救，沒想到最後仍不幸過世。安嫂弟弟公布多張驗傷單，顯示安嫂不只一次受到家暴，被攻擊部位包含頭部、臉部、右肩、雙手，驗傷單上還清楚寫著被害者主述「被男朋友徒手攻擊」。安嫂弟弟也透露，安哥趁著家屬不在偷溜進姊姊靈堂，只是為了保住抖音流量並維持自己的愛妻人設，大罵安哥垃圾，並痛斥「真的很不要臉」。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

☆《自由時報》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」☆

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