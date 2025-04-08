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林美貞正式切割孫興！烙重話「正式簽字離婚」：結束24年婚姻

林美貞。（資料照；壹壹影業提供）林美貞。（資料照；壹壹影業提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林美貞和前夫孫興情纏29年，2001年和2014年兩度結婚，她今宣告已正式簽字離婚，「結束與孫興先生二十幾年的婚姻和所謂的家人關係，從今以後，他的任何行為，都與我和兒子無關」，證實二度離婚，因孫興2019年在中國被拍到激吻女富商燕子，當時林美貞被問及此事冷回：「不關我的事。」當時林美貞並沒有簽字離婚，只是分手，直至今日才正式切割孫興。

林美貞和孫興去年平安夜才承認三度復合，沒想到沒想到愛情來得太快就像龍捲風，時隔不到半年，她上週突然在社群平台宣布：「終於『畢業了』，一切重新開始！」疑似感情再度生變，她思考了4天，今發出聲明證實離婚。

她發聲明主要是為自己宣告全新的開始，她說這次不會再妥協也不會再委屈，也不願意在沈默中否定自己的感受，「無論過去有多少愛與傷痛、多少欺騙與不堪，到此為止」。她說自己曾經傾盡全力去愛，現在選擇全力放下，「不是因為要遺忘，而是為了重新擁抱自己！學著翻篇，不是因為要原諒誰，而是為了放過自己！這不是結束，而是我人生真正的重新開始。」

她認為自己值得被愛、值得快樂，值得擁有屬於自己的晴天和微笑，「謝謝一路陪伴、理解和愛我的家人，也再次向所有關心我的朋友，致上最深的謝意！未來的日子，我和兒子會過好我們的每一天，不需要誰來證明。」

回顧2人感情史，林美貞2001年嫁給孫興、為他生下1子，結婚沒幾年就傳出孫興有小三，因此離婚，2014年卻又復合，孫興還在希臘愛琴海浪漫求婚，結果2019年孫興再爆出劈腿，在中國被拍到激吻女富商燕子，當時林美貞被問及此事冷回：「不關我的事。」

去年孫興自稱和燕子分手後，林美貞才接受男方浪子回頭，孫興除了到林美貞劇組探班當助理，甚至到泰國重溫蜜月之旅，讓林美貞直呼「彷彿回到從前談戀愛的感覺」，沒想到林美貞突發「畢業文」，嘆自己智慧不夠，「所以才一直重修，終於可以下課了」，宣告感情已逝，證實二度離婚。

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