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娛樂 最新消息

本土劇男星被封「演藝圈股神」！股海賺進500萬心法曝光

呂嘉興（左）上YouTube ｢解鎖人生大小事」，接受主持人芷安。（呂嘉興提供）呂嘉興（左）上YouTube ｢解鎖人生大小事」，接受主持人芷安。（呂嘉興提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕本土劇男星呂嘉興上YouTube ｢解鎖人生大小事」談談股市的成功經驗，在節目製作人丶主持人芷安的追問下，呂嘉興在股市已經賺進超過五百萬元丶正朝千萬元的目標邁進中，呂嘉興被芷安冠上「演藝圈股神」的封號。

芷安非常好奇呂嘉興是如何從演員到投入股市連連獲勝？他提到疫情一暴發恐慌，七天就跟長榮海運提款39萬，呂嘉興投資「台灣第一妖股」玉晶光328萬，股價連連跌停重挫，卻逆勢再加碼200萬元現金完全不融資，他說：「股價現金528萬從跌掉200多萬到倒贏117萬多元，成功獲利出場。」

呂嘉興參與大立光股東會。（呂嘉興提供）呂嘉興參與大立光股東會。（呂嘉興提供）

去年呂嘉興只下五次大立光，就跟大立光提款91萬7945元，他說剛投入股市時，根本買不起股王大立光股票，第一次買進大立光，一天就提款10萬699元，現在已經跟大立光提款入袋200萬元，而且還受到大立光董事長林恩平的注意，成為唯一獲准站上大立光股東會發言，親自為大立光打氣加油的演員。

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