晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳思賢脫了！巨肌裸照流出 日本雪地出意外緊急手術

吳思賢脫了！巨肌裸照流出 日本雪地出意外緊急手術吳思賢脫衣秀肌，好身材大方露。（華納提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小樂」吳思賢將推出新專輯，他到日本拍攝新歌MV，在零下一度的寒冬大方秀出胸肌、腹肌，好身材大方露，他在拍攝前還狂做伏地挺身讓自己身體充血發熱。

團隊前往日本輕井澤、白馬取景拍攝MV，小樂帥氣駕馭雪上摩托車，事先花了一些時間練習，他分享心得，「其實那些坡度，如果騎的過程中沒有控制好，會蠻容易讓車翻覆的」。

小樂也表示，拍攝時不小心壓到導演，所幸因為雪夠厚，所以並無大礙，他也稱讚雪景非常美，讓他可以邊騎車邊欣賞雪景。

吳思賢脫了！巨肌裸照流出 日本雪地出意外緊急手術吳思賢到日本拍攝新歌MV。（華納提供）

小樂加碼脫衣露肌，他一直都有運動習慣，笑稱隨時都做好脫衣服的準備，加上近來為了角色準備，花更多時間在特訓拳擊、健身。

看到MV裡裸露的身材，小樂不禁害羞透露：「其實蠻開心的，好的身體狀態對於每一個工作都有很好的影響，也希望你們會喜歡。」

對於拍攝遇上日本的寒冬，小樂還要在雪地裡跳舞，他敬業表示，因為身體一直在動，所以感覺不會那麼冷。

沒想到第一天在民宿拍攝時，小樂因為有手撐著地板的舞蹈動作，因為現場太投入在拍攝，本來以為滿手黑線只是弄髒手，收工洗完澡才發現非常多大大小小的木屑插入手掌而疼痛不已。最終小樂的經紀人用鑷子、別針，費時近兩個鐘頭做了「小手術」，才把他滿手的木屑處理乾淨。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中