吳思賢脫了！巨肌裸照流出 日本雪地出意外緊急手術

吳思賢脫衣秀肌，好身材大方露。（華納提供）



〔記者陽昕翰／台北報導〕「小樂」吳思賢將推出新專輯，他到日本拍攝新歌MV，在零下一度的寒冬大方秀出胸肌、腹肌，好身材大方露，他在拍攝前還狂做伏地挺身讓自己身體充血發熱。

團隊前往日本輕井澤、白馬取景拍攝MV，小樂帥氣駕馭雪上摩托車，事先花了一些時間練習，他分享心得，「其實那些坡度，如果騎的過程中沒有控制好，會蠻容易讓車翻覆的」。

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小樂也表示，拍攝時不小心壓到導演，所幸因為雪夠厚，所以並無大礙，他也稱讚雪景非常美，讓他可以邊騎車邊欣賞雪景。

吳思賢到日本拍攝新歌MV。（華納提供）



小樂加碼脫衣露肌，他一直都有運動習慣，笑稱隨時都做好脫衣服的準備，加上近來為了角色準備，花更多時間在特訓拳擊、健身。

看到MV裡裸露的身材，小樂不禁害羞透露：「其實蠻開心的，好的身體狀態對於每一個工作都有很好的影響，也希望你們會喜歡。」

對於拍攝遇上日本的寒冬，小樂還要在雪地裡跳舞，他敬業表示，因為身體一直在動，所以感覺不會那麼冷。

沒想到第一天在民宿拍攝時，小樂因為有手撐著地板的舞蹈動作，因為現場太投入在拍攝，本來以為滿手黑線只是弄髒手，收工洗完澡才發現非常多大大小小的木屑插入手掌而疼痛不已。最終小樂的經紀人用鑷子、別針，費時近兩個鐘頭做了「小手術」，才把他滿手的木屑處理乾淨。

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