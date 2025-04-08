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台股會跌到幾點？一張圖讓大家莞薾噴笑

蕭彤雯曬出這張圖卡，讓人會心一笑。（翻攝自蕭彤雯臉書）蕭彤雯曬出這張圖卡，讓人會心一笑。（翻攝自蕭彤雯臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美股歷經連2天洗血，7日跌勢大幅收，費半與納指更收紅，台股則因連假補跌，指數暴跌2065點創史上之最，而權王在週一直接打入跌停後，今（8）日開盤續挫，開盤股價值接跌破800元，以797元開出，大盤指數開盤跌167.88點，以19064.47點開出，在電子與傳產持續補跌下，指數開低走低，跌逾900點，創史上第4大，觸及18316點，所幸在金融、食品、水泥、油電、貿易百貨等傳產股逆勢走揚下，加上台積電跌勢收斂，股價回到800元之上，指數跌勢未進一步擴大，早盤指數跌約900點，在18300點附近震盪。

前主播蕭彤雯轉型網紅，特別在臉書曬出一張圖卡，圖卡最上方有人表示：「我知道台股會跌到幾點？」旁人馬上問：「幾點？」對方接著說：「一點半。」

爆笑的是，蕭彤雯在發文表示，好久沒有看到這張圖，看到覺得好懷念，接著才吐露關鍵重點：「但他這次寫錯了，明明就只跌到9:01。」

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