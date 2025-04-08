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韓職培證英雄喊Thank You！12年應援團長傻眼：我很健康啊

韓職培證英雄宣布Thank You應援團長金章碩離職。（翻攝自IG）韓職培證英雄宣布Thank You應援團長金章碩離職。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓職培證英雄昨天（7日）宣布Thank You應援團長金章碩（音譯，김정석）離職，消息公開後一小時，金章碩立刻在IG強調「我非常健康」，否認是自己辭職，而是球團希望用更年輕的應援團長。該篇文一出，許多人都紛紛為金章碩聲援，痛批培證英雄太無情。

金章碩是為培證英雄應援長達12年，才剛邁入應援第13年，才剛開季卻被換掉，改為朴成建（音譯，박승건）擔任應援團長。金章碩則在IG發文，「不是因為健康的原因，我非常健康！更不是我自己辭職。」

金章碩發文，強調身體健康，是被迫離職。（翻攝自IG）金章碩發文，強調身體健康，是被迫離職。（翻攝自IG）

他還原事情經過，透露球團前幾天告訴他，希望能用年輕的應援團長來加油，但因為球季已經開始，所以與朴成建輪流應援，交接之後準備美好的告別。他坦言十分慌張，雖然知道總有一天會被解僱，但從來沒想到是在賽季中間被迫分手。

金章碩表示，無法戴著假面具與球迷一起哭、一起笑，才決定離職。他感謝長達12年來大家的支持，「和我一起走過這條路的球迷們，我會這個回憶永遠珍藏在心底，直到死為止。」

培證英雄的啦啦隊員鄭彩妍留言：「不管別人怎麼說，你都是永遠的團長，我不是為了看這些才回來的。」另一位姜秀晶也直呼不敢相信，根本沒做好心理準備。也有網友直言，「為什麼要臨時解雇優秀員工？我不會再看培證英雄了，你去別的球隊，我也會繼續支持」、「我不是英雄的球迷，但不明白為什麼他們要突然換掉你」。

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