《小王子》經典10週年重返大銀幕！奧斯卡眾星配音加持
《小王子 經典10週年重返大銀幕》電影版將在台放映。（水元素提供）
〔記者鍾志均／台北報導〕經典動畫熱潮延燒！傳世之作《小王子 經典10週年重返大銀幕》電影版，即將迎來十週年重返台灣大銀幕，帶給新舊影迷全新感動體驗！
小王子的故事曾陪伴無數人成長，那句「真正重要的東西，是眼睛看不到的」依舊蔚為經典；電影由《功夫熊貓》奧斯卡提名導演馬克奧斯朋執導，運用獨特的剪紙動畫融合3D視覺，呈現最動人的童話世界。
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《小王子 經典10週年重返大銀幕》電影版將在台放映。（水元素提供）
電影配樂由《獅子王》、《全面啟動》奧斯卡大師漢斯季默打造，讓音樂直擊靈魂，幕後配音更找來奧斯卡影后《玫瑰人生》瑪莉詠柯蒂亞、《蟻人》保羅路德、影帝傑夫布里吉、《真愛每一天》瑞秋麥亞當斯等巨星，為作品增添生命力。
《小王子 經典10週年重返大銀幕》將於4月25日在台上映，4月9日起，推出全球台灣唯一B-612星球A3海報及復古書卡預售套票，詳情可上「水元素文創」臉書查詢。
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