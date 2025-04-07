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娛樂 日韓

NHK誤觸爆破裝置害演員「耳膜炸傷」電視台出面道歉

日本電視台NHK近日緊鑼密鼓地拍攝終戰80年特別電視劇發生意外。（翻攝自X）日本電視台NHK近日緊鑼密鼓地拍攝終戰80年特別電視劇發生意外。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本電視台NHK近日緊鑼密鼓地拍攝終戰80年特別電視劇，卻因工作人員疏忽不慎觸碰爆破裝置，導致5名特技演員耳膜炸傷，並出現耳鳴等不適症狀，緊急送醫後，其中一人左耳耳膜部分破損，需要花1個月才能痊癒。出包的NHK也連忙在今（7）日發表道歉聲明。

NHK為了紀念終戰80年，拍攝電視劇《模擬～昭和16年夏之敗戰～》。（翻攝自X）NHK為了紀念終戰80年，拍攝電視劇《模擬～昭和16年夏之敗戰～》。（翻攝自X）

NHK為了紀念終戰80年，拍攝電視劇《模擬～昭和16年夏之敗戰～》，本月2日晚間7時40分左右，拍攝現場傳來爆炸聲，後傳出發生意外事故。當時劇組在京都府京丹波町進行外景拍攝，還準備爆破裝置製造戰爭時的聲響與煙霧效果，但因為工作人員疏忽，提前誤觸裝置，引發現場驚慌。

今日NHK說明狀況，並指出未來將重新檢討拍攝現場安全管理措施，預防類似事故再次發生，並強調日後會更加注意工作人員安全，該劇播出日期則不受影響。

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