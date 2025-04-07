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娛樂 最新消息

Sandy經紀人開車擦撞「車頭全毀」 冒冷汗坦白下場曝

〔記者傅茗渝／台北報導〕東森綜合《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持集數播出。節目邀請到梁赫群、阿本、海產、晏柔中以及阿連（Sandy經紀人）一起聊聊「你誰啊？我跟你很熟嗎？Sandy熟悉的陌生人來了！」。製作單位邀請到多位Sandy身邊最熟悉的人，以露出局部的方式要讓她猜猜看究竟是誰；其中梁赫群只露出單邊耳朵，Sandy就立刻猜出真實身份，讓全場一陣驚呼！

梁赫群曝合作過多位藝人，Sandy最令人髮指。（東森綜合提供）梁赫群曝合作過多位藝人，Sandy最令人髮指。（東森綜合提供）

梁赫群透露跟許多藝人合作過，Sandy是「最令人髮指也最駭人聽聞」，原來是兩人先前同一間休息室，放飯吃便當時，Sandy竟穿著圍兜兜吃飯：「她怕吃便當會漏，又不是我兒子的年紀，都這麼大一個人了，而且她還在外國念過書，應該要是很獨立的啊！」此話一出笑翻全場。Sandy也解釋道，其實是因為擔心弄髒服裝師借的衣服，才會穿著圍兜兜吃便當。

海產感謝Sandy收留他白吃白喝。（東森綜合提供）海產感謝Sandy收留他白吃白喝。（東森綜合提供）

值得一提的是，Sandy身邊親近的人竟出現海產，海產表示，Sandy在他最沒有通告、工作時，讓他在自己開的咖啡廳白吃白喝：「她是養我長大的，生我者媽媽，養我者Sandy！」後來Sandy也對海產深情告白：「其實一路走來我真的很感謝你，因為你真的陪我走了很久很久，你在我生命中扮演非常重要的角色，你真的是我的定心丸；我主持金鐘前一定會打電話給你，從今以後我們好好的往前走，好嗎？」

最後，只露出一腳踝的經紀人阿連，Sandy也是一猜就中，Sandy忍不住告誡現場來賓：「你們要小心她喔！因為她有Threads的帳號。」全場瞬間一片歡呼，紛紛笑說「要聊這個！我還不敢講」、「網友小心喔，亂留言她會告你喔！」

經紀人開車擦撞冒冷汗報告，Sandy只回「人沒事吧？」（東森綜合提供）經紀人開車擦撞冒冷汗報告，Sandy只回「人沒事吧？」（東森綜合提供）

阿連透露Sandy的私下面：「她真的是外表看起來很嚴肅，但是本人真的很暖！」並分享有次將Sandy汽車開回公司的路上「撞到2個外送員」，雖然人都平安無事，但車頭全毀，阿連戰戰兢兢的打給Sandy，沒想到Sandy只回了一句「人沒事吧？沒事就好，把事情處理好就好！」瞬間讓阿連相當暖心感動。本集於今4／8（二）晚間10點於東森綜合32頻道播出。

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