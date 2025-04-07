王宇婕憶家暴父最後一程哽咽 感嘆「豪門恩怨」如同陌生人

王宇婕上《女王大人》分享送父親最後一程數度哽咽。（緯來綜合台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《女王大人》日前邀請馬力歐、李佳豫、林可彤、王宇婕，上節目分享個人此生難忘的生離死別。王宇婕回憶起逃離長期對家人施暴的印尼父親後，因父親罹癌才鼓起勇氣回去探望最後一程，但在葬禮上竟不被視為家屬身分，遺憾自己內心對他有太多疑問卻從來問不出口，講到傷感處還數度哽咽，如同電視劇般的豪門恩怨更是讓現場瞠目結舌。

《女王大人》錄影分享生離死別，左起為王宇婕、李佳豫、主持人巴鈺、曾國城、林可彤和馬力歐。（緯來綜合台提供）

在印尼出生長大的王宇婕，過去因不堪父親家暴而與母親蕭瑤逃到台灣，從此再也沒有回過家，直到父親罹癌病入膏肓，她才好不容易克服心中的恐懼回鄉探望，卻被不知情的親友質疑為何多年來不曾回家。

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父親過世後，身為第三任老婆子女的王宇婕在葬禮上卻不被承認家屬身分，讓她感嘆自己與同父異母的兄弟姐妹們形同陌路，更是對父親的過往毫不知情，內心充滿遺憾與疑問的她數度哽咽到無法言語。

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