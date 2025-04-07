侯昌明出道坎坷 從「無酬聊政治」慘到失業半年

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》將於明（8日）晚9點播出主題「咬緊牙關闖蕩演藝圈，想當年不紅時日子真的很不好過」，侯昌明回憶駐唱時，受邀上電台節目卻變成聊政治，未獲酬勞，後來接到電視台邀約，時薪800元，出道不到一年半接6節目，但隨後電視台倒閉，因此失業半年。

侯昌明回憶坎坷的出道經歷。（中天提供）

侯昌明回憶起當時駐唱時，有位電台主持人問他是否有空上節目，說自己專門訪問歌手，侯昌明答應後，卻變成了一場聊政治的節目，因為他對政治完全不懂，而這樣的情況讓他沒能拿到任何酬勞，即便如此，該主持人還是繼續找他參與，這樣的經歷持續了三個月。

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在電台期間，侯昌明也接到了其他邀約，「有一位跳槽到電視台的同事問我要不要去試試看，我第一次面對攝影機時緊張到不行，稿子念得結結巴巴，但最後我還是被錄取了。那時候我的時薪是800元含稅，完全沒談過酬勞。」

儘管如此，侯昌明也提到由於主持費非常低，出道不到一年半，他就接了6個節目。然而好景不常，隨後他經歷了電視台倒閉、經營不善的台換人，甚至電台也因為不景氣而把時段賣給別人，導致許多節目突然停播，這讓他失業了半年。

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