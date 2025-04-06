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娛樂 最新消息

金南佶自誇「同年齡層演技最佳」！興奮高呼Taiwan No.1

〔記者鍾志均／台北報導〕金南佶在台北見面會搭上「金南佶號列車」，前進台中後，主辦單位送上滿滿零食，包括京都念慈菴、鹹酥餅等應有盡有，他東挑西挑，最後選了北海鱈魚香絲，上半場見面會還不時開箱零食，狀態非常放鬆。

金南佶昨在台辦見面會，特地獻唱中文歌驚艷粉絲。（GILSTORYENT提供）金南佶昨在台辦見面會，特地獻唱中文歌驚艷粉絲。（GILSTORYENT提供）

出道逾20年的金南佶，除了和粉絲互動游刃有餘，演藝事業也交出許多代表作；見面會回顧他主演《解讀惡之心的人們》、《熱血司祭2》、《Island》等代表作的劇照，聊到自身的「才能」，他突然謙稱：「我其實沒有競爭力，但演技我是有把握、有信心的。」

主持人陳明珠送上安慰稱，長得帥也是一種競爭力，金南佶則謙虛表示，正是因為沒有其他方面的才能，所以努力精進演技，「不管怎樣，韓國還是有前輩在的，在他們面前，我不敢太猖狂，不過在我這年齡層來說，我就是最棒的！」粉絲熱情尖叫回應，讓他開心說「Taiwan No.1」，氣氛超歡樂。

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角色方面，金南佶在《熱血司祭2》曾扮女裝，笑說雖然角色有具體理由要穿上裙子，但仍然有些不太自在，還說最近留頭髮，不自覺會撥頭髮，逗樂粉絲。

出道逾20年的金南佶，和粉絲互動游刃有餘。（GILSTORYENT提供）出道逾20年的金南佶，和粉絲互動游刃有餘。（GILSTORYENT提供）

另外，拍攝期間遇上動作戲時，金南佶坦言內心充滿恐懼，表示之前受傷恢復很快，暗指現在年紀大，傷不得，台下立刻有粉絲爆出笑聲，讓他回嗆「笑什麼？為什麼笑呢。」隨後承諾現在很怕受傷，會好好保護自己。

有粉絲期待金南佶挑戰惡人角色，對接戲向來慎重的他，表示會去思考角色本身是壞的，還是為了什麼而變壞，這兩者是有區別的，隨後說：「但只要有人願意找我，我還是會盡全力（演出）的。」引來台下掌聲。

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