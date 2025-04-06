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張學友認了是考驗！「一舉動」親自回應身體狀況

張學友在台北期間，飯店每日都有大批粉絲守候。（記者陳奕全攝）張學友在台北期間，飯店每日都有大批粉絲守候。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「歌神」張學友這週末在小巨蛋連唱三場「60＋巡迴演唱會」，昨晚他發現鼻音變多了，希望歌迷體諒當成是「性感」的嗓音，今天下午他從飯店赴小巨蛋「上班」，被媒體問及身體狀況？雖然沒有開口回答，但雙手比出讚代表一切很棒。

張學友都會與歌迷握手、擊掌。（記者陳奕全攝）張學友都會與歌迷握手、擊掌。（記者陳奕全攝）

張學友在台北期間，下榻飯店每日都有大批粉絲守候，親民的他按照慣例，上車前都會與歌迷握手、擊掌，心疼他昨天無奈吐露「我覺得好了，現在又有鼻音，到底是怎樣不知道，反正這是個考驗」，歌迷為他信心喊話：「學友，你今天一定比昨天更棒」。

相關新聞：張學友認了有狀況！「神秘嘉賓」救火對唱《你最珍貴》

昨晚張學友唱完了《她來聽我的演唱會》後，對歌迷說：「今天不知道狀況會怎樣，所以就找一些容易唱的歌去唱好不好？」驚喜獻唱了《月半彎》，接著又笑稱決定多把麥克風遞出去，選唱與高慧君的《你最珍貴》時，邀女粉絲合唱，最後還誇女歌迷表現的比較好。

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